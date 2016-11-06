ایران عملیات تروریستی در «سامرا» و «تکریت» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان انفجارهای تروریستی سامرا و تکریت در عراق که به کشته و زخمی شدن ده ها تن از انسان ها و زائران بی گناه منجر شد را به شدت محکوم کرد.



وی ضمن تسلیت این وقایع دردناک، با بازماندگان این اقدامات شوم تروریستی ابراز همدردی کرده و بار دیگر مسؤولیت جامعه جهانی در مقابله با گسترش تروریسم و اقدامات وحشیانه گروه های تکفیری را مورد تأکید قرار داد.

قاسمی ضمن ابراز تاسف از شهادت و زخمی شدن تعدادی از زائران ایرانی در حوادث تروریستی سامرا این ضایعه دردناک را به ملت ایران و خانواده های داغدار این شهدای مظلوم تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت خارجه، این اقدامات وحشیانه را ناشی از ناکامی های مکرر تروریست ها در پیشبرد اهداف پلید خود در عراق دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران تا شکست کامل و پاکسازی تروریسم، در کنار دولت و ملت عراق خواهد ایستاد.