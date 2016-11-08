مسعود خوانساری در گفتوگو با مهر در خصوص تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار اظهار داشت: رتبه ایران با توجه به گزارش بانک جهانی از ۱۱۸ به ۱۲۰ تنزل کرده است و باید دلایل این امر را از دولت سؤال کرد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات و موانع زیادی پیشروی فعالان اقتصادی قرار دارد، افزود: سیاستهای تأمین اجتماعی و موضوع مجوزها همچنان با مشکل روبروست؛ همچنین تعرفهها که به طور مداوم بالا و پایین میرود، از مشکلاتی است که در سر راه کسب و کار در ایران وجود دارد.
خوانساری با اشاره به موضوع مالیاتها اظهار داشت: سیاستهای مالیاتی و مشکلاتی که در این خصوص پیشروی فعالان اقتصادی قرار دارد هم از دیگر مشکلاتی است که فضای کسب و کار در ایران را با مانع روبرو کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: تمامی این موارد باعث شده که رتبه ایران در فضای کسب و کار باز هم تنزل کند.
وی در خصوص وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن گفت: برای عدم صادرات مواد خام، تعرفه گذاشته میشود اما معتقدم باید زیرساختها در داخل کشور فراهم باشد تا مواد اولیه تبدیل به محصول شده و در داخل کشور ارزش افزوده ایجاد کند.
خوانساری با اشاره به اینکه اگر نتوانیم زیرساختهای تولید را در کشور ایجاد کرده و توسعه دهیم، بازارهای صادراتی را از دست میدهیم گفت: اینکه نباید خامفروشی داشته باشیم، درست است اما باید برنامه مدونی برای سرمایهگذاری در تولید محصولات داشته باشیم تا با استفاده از مواد اولیه، ارزش افزوده ایجاد شود.
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