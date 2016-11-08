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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

خوانساری در گفت‌وگو با مهر مطرح کرد؛

دلایل تنزل فضای کسب و کار/توقف خام‌فروشی نیازمند تقویت تولید است

دلایل تنزل فضای کسب و کار/توقف خام‌فروشی نیازمند تقویت تولید است

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به دلایل کاهش رتبه ایران در فضای کسب و کار گفت: برای جلوگیری از خام‌فروشی باید زیرساخت‌های تولید محصولات در کشور ایجاد شود.

مسعود خوانساری در گفت‌وگو با مهر در خصوص تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار اظهار داشت: رتبه ایران با توجه به گزارش بانک جهانی از ۱۱۸ به ۱۲۰ تنزل کرده است و باید دلایل این امر را از دولت سؤال کرد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات و موانع زیادی پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار دارد، افزود: سیاست‌های تأمین اجتماعی و موضوع مجوزها همچنان با مشکل روبروست؛ همچنین تعرفه‌ها که به طور مداوم بالا و پایین می‌رود، از مشکلاتی است که در سر راه کسب و کار در ایران وجود دارد.

خوانساری با اشاره به موضوع مالیات‌ها اظهار داشت: سیاست‌های مالیاتی و مشکلاتی که در این خصوص پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار دارد هم از دیگر مشکلاتی است که فضای کسب و کار در ایران را با مانع روبرو کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: تمامی این موارد باعث شده که رتبه ایران در فضای کسب و کار باز هم تنزل کند.

وی در خصوص وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن گفت: برای عدم صادرات مواد خام، تعرفه گذاشته می‌شود اما معتقدم باید زیرساخت‌ها در داخل کشور فراهم باشد تا مواد اولیه تبدیل به محصول شده و در داخل کشور ارزش افزوده ایجاد کند.

خوانساری با اشاره به اینکه اگر نتوانیم زیرساخت‌های تولید را در کشور ایجاد کرده و توسعه دهیم، بازارهای صادراتی را از دست می‌دهیم گفت: اینکه نباید خام‌فروشی داشته باشیم، درست است اما باید برنامه مدونی برای سرمایه‌گذاری در تولید محصولات داشته باشیم تا با استفاده از مواد اولیه، ارزش افزوده ایجاد شود.

کد مطلب 3818469

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