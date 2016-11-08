ساخت بیمارستان تامین اجتماعی خواسته مردم بابل است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری صبح سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی کار و تعاون استان با اشاره به حضور بیش از ۲۰۰ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی در بابل افزود: ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی در این شهرستان و همچنین ساخت درمانگاه در امیرکلا با عنایت به زمین اهدا شده توسط پدر بزرگوار شهید از خواسته‌های ویژه ما از مجموعه تأمین اجتماعی است و البته اقدامات خوبی در زمینه درمانگاه پلی کلینیک بابل انجام شده است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: با حضور بانک‌های رفاه و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی و امید در این مجموعه علاقه مندیم از ظرفیت بالای این بانک‌ها برای توسعه شهرستان بابل و همه شهرستان‌ها استفاده کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به بازنشستگان، گفت: در بحث صندوق بازنشستگی نیز خواهان احداث خانه امید در شهرستان بابل هستیم.

نیازآذری افزود: از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای می‌خواهیم برای بلاتر بردن کیفیت آموزش‌ها نسبت به قراردادن تجهیزات مناسب در مراکز آموزش این شهرستان اقدام نموده البته اخیراً اقدامات بسیار مهمی توسط این اداره کل در بابل انجام شده کهاز آن رضایت داریم.

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: با توجه به اقدام خوب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در احداث مجموعه بسیار خوب ورزشی کارگری هتکه پشت بابل، اجرای عملیات ساخت فازهای دیگر این مجموعه علی الخصوص ساخت زمین چمن را خواهانیم.

نماینده مردم شریف شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز دور هم جمع شده‌ایم تا کمی از مشکلات مردم شریف استان را برطرف نماییم که قطعاً بهترین دستاورد می‌باشد و از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم از ظرفیت مجمع نمایندگان استان برای توسعه استان بهترین استفاده را ببرند.

کامران اصغری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در این جلسه طی سخنانی اظهار داشت؛ جلسات شورای هماهنگی وحدت و همدلی ویژه ای در بین دستگاه‌های مجموعه ایجاد نموده است که نتیجه آن مطمئناً ارائه خدمت مطلوب به مردم شریف استان است.

وی افزود: برای رفع مشکلات جامعه هدف خانواده بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خیل عظیمی از مردم استان می‌باشند و همچنین برای قرار گرفتن استان در مسیر توسعه با یکدیگر هماهنگ هستیم.

اصغری خاطرنشان کرد: از مجمع نمایندگان می‌خواهیم مباحثی مانند بند « و » ماده ۸۰ که بحث معافیت بیمه ای برای کارفرمایان می‌باشد را در برنامه ششم با سمت و سوی جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی ببینند.

وی ادامه داد: همچنین بحث تأمین سهمیه بیشتر برای بیمه کارگران ساختمانی و ابلاغ اعتبارات و تسهیلات ویژه برای توانمندسازی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را از طریق خانه ملت پیگیری کنند.