به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رحمانیان مدیر رادیو فرهنگ امروز سه شنبه ۱۸ آبان ماه از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد و با اشاره به برنامه های این شبکه رادیویی گفت: یکی از سیاستگذاری های رادیو فرهنگ این است که ما بر اساس تغییر فصول، برنامه های خود را تغییر می دهیم. به طور مثال ما در پاییز برنامه هایی را تدارک دیدیم و روی آنتن رفت که با فضای همین فصل متناسب بود.

وی ادامه داد: «صدای برگ و باران» و «پاییزخوانی» با همین فضا طراحی شد و روی آنتن رفت و برنامه ای را هم به جای «صدای برگ و باران» طراحی کرده ایم که قرار است زمستان روی آنتن برود. با توجه به اینکه زمستان فضای سردی دارد، برنامه های ما رویکرد شاد و مفرحی خواهند داشت تا باعث روحیه بخشی و نشاط شوند بنابراین در زمستان برنامه هایی که حال و هوای طنز بیشتری داشته باشند روی آنتن خواهند رفت.

رحمانیان در پایان با اشاره به نزدیک بودن هفته کتاب نیز عنوان کرد: ما تعاملی با نهادهای مرتبط با کتاب داشتیم مثل نهاد کتابخانه های کل کشور و یا مجمع ناشران انقلاب اسلامی تا بتوانیم برنامه هایی را در این حوزه داشته باشیم.

مشروح این گفتگو متعاقباً منتشر خواهد شد.