حملات سایبری روسیه بر انتخابات آینده آلمان تأثیر خواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، صدراعظم آلمان امروز در سخنانی نسبت به حملات سایبری روسیه و تأثیرگذاری آن بر انتخابات سال آینده در کشورش هشدار داد.

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان امروز در اظهاراتی در این باره اعلام کرد: روسیه ممکن است در تلاش برای تأثیرگذاری بر انتخابات سال آینده در آلمان از طریق حملات سایبری اقدام کند.

صدراعظم آلمان در ادامه تأکید کرد: پیشتر و حتی هم اکنون نیز با اطلاعاتی مواجه بوده ایم که نشان می دهد برخی از حملات اینترنتی دارای منشأ روسی هستند. لذا می توان احتمال داد که روسیه در انتخابات سال آینده نیز نقش آفرین باشد.

سخنان مرکل در حالی عنوان شده است که مقامات کاخ سفید نیز در روزهای منتهی به انتخابات امروز ریاست جمهوری آمریکا مدعی شده بودند روسیه ممکن است با استفاده از حملات سایبری در فرایند انتخابات این کشور تأثیرگذاری داشته باشد.