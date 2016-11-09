به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با حضور در ستاد انتخاباتی خود گفت: متشکرم و از اینکه منتظر ماندید عذر می خواهم.

وی افزود: هیلاری کلینتون با من چند لحظه پیش تماس گرفت و تبریک گفت و من هم متقابلا به وی خانواده اش تبریک گفتم که در این تلاش انتخاباتی شرکت کردند.

وی تصریح کرد: هیلاری تلاش سختی کرد اما در اشتباه بود. موقعیتی برای امریکا فراهم شده تا خرابی های گذشته را جبران کند. زمان آن رسیده تا در کنار یکدیگر به عنوان یک ملت واحد باشیم.

رئیس جمهوری جدید آمریکا گفت: من راهنمایی شما را به عهده خواهم گرفت. همگی در کنار هم خواهیم بود. این مبارزه معمولی نبود بلکه متفاوت بود. می خواهیم کشورمان را با این رقابت زیبا کنیم. این جنبشی بود که همه مردم آمریکا در آن شرکت کردند. من تمام زندگی ام را به طرح ها و موقعیت هایی اختصاص داده ام تا به مردم دنیا و آمریکا خدمت کنم.

ترامپ گفت: متعهد می شوم که رئیس جمهور تمام مردم آمریکا باشم.

وی افزود: من کشورم را می شناسم پتانسیل های کشورم را می شناسم و می دانم مردم چه می خواهند. با همکاری هم بیمارستان ها و زیرساخت های کشور را بازسای خواهیم کرد. از سربازان کشورمان حمایت خواهیم کردو در ۱۸ ماه گذشته با بسیاری از آنها در ارتباط بوده ام. طرح های بازسازی کشور را در کنار استعدادهای درخشان آمریکا به کار خواهم گرفت.

ترامپ افزود: آمریکا دیگر کشوری منزوی نخواهد بود. کشوری عالی خواهیم بود. از آمریکا کشوری بزرگ می سازیم. من می خواهم به جامعه جهانی بگویم که منافع کشورم را بر منافع هر کس دیگری ترجیح خواهم داد. اما مردم کشور من عداوتی با دیگر کشورها ندارند.

ترامپ یادآور شد: رشد اقتصادی را دوبرابر خواهم کرد و با هر کشوری که با ما رابطه خوبی داشته باشد رابطه خوبی برقرار می کنیم.

وی افزود: من خانواده بسیار عالی دارم. به خاطر سختی هایی که به خاطر من تحمل کردید متشکرم. سیاست پیشه ناخوشایندی است و به خاطر این دردها که تحمل کردید از شما متشکرم.