تجمعات اعتراض آمیز حامیان نامزد مغلوب آمریکا را فراگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، تعداد زیادی از حامیان «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات و مغلوب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سراسر این کشور پس از اعلام نتایج به خیابان ها ریخته و تجمعات اعتراض آمیزی برگزار کردند.

در کالیفرنیا، طرفداران «هیلاری کلینتون» نامزد مغلوب دموکرات در انتخابات روز گذشته ریاست جمهوری آمریکا به خیابان ها آمده و ضمن اعلام خشم و انزجار خود نسبت به نتایج انتخابات، شعار «رئیس جمهور ما نیست» را علیه «دونالد ترامپ» سر دادند.

تصاویر ویدئوئی از این اعتراضات گسترده در «سن فرانسیسکو» نیز تجمعاتی را نشان می دهد که در آن معترضان خشمگین با سردادن شعار هایی علیه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا تعدادی از شیشه های مغازه ها را شکسته و سطل های زباله را به آتش کشیدند.

در دانشگاه «اورگان» نیز وضع به همین منوال بود، به نحوی که تعداد زیادی از دانشجویان شعار «لعنت به ترامپ» سر داده و در سراسر دانشگاه به راهپیمائی پرداختند.

شبکه تلویزیونی اِن بی سی در گزارشی اعلام کرد که حین برگزاری برخی از این تجمعات یک خودرو به صورت تعمدی زنی را زیر گرفته است.

گزارش های توئیتری نیز نشان دهنده اعتراضات دانشجویان در دانشگاه کالیفرنیا است. یکی از این دانشجویان در پیام توئیتری به نمایندگی از تعدادی از همکلاسی های خود نوشته است: ما دانشجویان رنگین پوست هستیم و نمی خواهیم به حاشیه رانده شویم. ما ساکت نخواهیم ماند.