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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌ تشویقی به محققان نانو

پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد ریال حمایت‌ تشویقی به محققان نانو

ستاد توسعه فناوری نانو مبلغ ۱۰ میلیارد و ۸۲۲ میلیون و دویست هزار ریال به یک هزار و ۷۱۲ محقق پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این ستاد توانست در تاریخ ۱۹ آبان این مبالغ را به یک هزار و ۷۱۲ محقق پرداخت کند.

مقالات ISI تاییدی در اسفند ۹۴، سهم تشویقی دانشجویان مربوط به حمایت از پایان‌نامه‌های دفاع شده در سه ماه اول سال ۱۳۹۵، سهم تشویقی اساتید مربوط به پروپوزال و پایان‌نامه‌های دفاع شده تاییدی در دو ماه اول سال ۹۵، مقالات علمی پژوهشی تایید شده در فروردین‌ ۹۵، مقالات کنگره خارجی تایید شده در فروردین‌ ۹۵، انکوباتور (محققین پسا دکتری) تاییده شده از مواردی هستند که ستاد به آنها این مبالغ را پرداخت کرده است.

کد مطلب 3820152

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