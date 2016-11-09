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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

اردوغان تلفنی به ترامپ تبریک خواهد گفت

ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شکل تلفنی با دونالد ترامپ تماس خواهد گرفت تا به وی به سبب پیروزی در انتخابات آمریکا تبریک بگوید.

کد مطلب 3820239

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