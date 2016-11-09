https://mehrnews.com/xGv75 ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷ کد مطلب 3820239 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷ اردوغان تلفنی به ترامپ تبریک خواهد گفت ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شکل تلفنی با دونالد ترامپ تماس خواهد گرفت تا به وی به سبب پیروزی در انتخابات آمریکا تبریک بگوید. کد مطلب 3820239 کپی شد مطالب مرتبط مشاور ترامپ: آمریکا باید «فتح الله گولن» را به ترکیه تحویل دهد اردوغان و ترامپ فردا شب گفتگوی تلفنی خواهند داشت رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا در ماه می دیدار می کنند ترامپ و اردوغان در هامبورگ دیدار کردند برچسبها رجب طیب اردوغان ترکیه دونالد ترامپ
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