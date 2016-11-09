واکنش پوتین به سخنرانی ترامپ

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: ما مایل به بهبود روابط با آمریکا هستیم اما مسیر آسانی با توجه به اوضاع بد حاکم بر روابط میان دو کشور، پیش روی ما نخواهد بود.