https://mehrnews.com/xGv9H ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۴۷ کد مطلب 3820367 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۴۷ واکنش پوتین به سخنرانی ترامپ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: ما مایل به بهبود روابط با آمریکا هستیم اما مسیر آسانی با توجه به اوضاع بد حاکم بر روابط میان دو کشور، پیش روی ما نخواهد بود. کد مطلب 3820367 کپی شد مطالب مرتبط دیدار با «ترامپ» را به بعد از تشکیل دولت وی موکول می کنم ترامپ به گزارشهای نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره روسیه مظنون است لاوروف: برای دیدار پوتین و ترامپ اتفاق نظر وجود دارد ترامپ: پوتین فردی سرسخت است/ آدم های اوباما افراد خوبی نیستند دموکراتها خواهان شهادت «کارتر پِیج» درباره ارتباط با روسیه نیستند ترامپ و پوتین جمعه با یکدیگر دیدار میکنند نامه چند چهره برجسته جهان به پوتین و ترامپ در آستانه اجلاس «جی- ۲۰» طرح دیدگاههای پوتین و ترامپ در حاشیه «جی ۲۰» مهم است/ بیاطلاعی از قصد روسیه برای روابط با آمریکا ردّ دخالت مسکو در انتخابات آمریکا/لزوم همکاری سازنده با روسیه/ بحث تحریم روسیه مطرح نشد ترامپ به تشریح دلایل خود برای دیدار با پوتین پرداخت بعید است ترامپ برجام را فسخ کند/ شعارهای متناقض رئیس جمهور جدید برچسبها ولادیمیر پوتین روسیه دونالد ترامپ
نظر شما