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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۴۷

واکنش پوتین به سخنرانی ترامپ

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: ما مایل به بهبود روابط با آمریکا هستیم اما مسیر آسانی با توجه به اوضاع بد حاکم بر روابط میان دو کشور، پیش روی ما نخواهد بود.

کد مطلب 3820367

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