لاوروف: برای دیدار پوتین و ترامپ اتفاق نظر وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که بسترهای لازم برای دیدار آتی رؤسای جمهور دو کشور روسیه و آمریکا باید فراهم شود.

وزیر خارجه روسیه در این باره گفت: برای برگزاری این دیدار میان رؤسای جمهور دو کشور اتفاق نظر وجود دارد.

«سرگئی لاوروف» در ادامه تصریح کرد: البته باید بسترهای لازم برای آن مهیا شده و در زمان مقتضی به انجام برسد؛ این امر برای هر دو رئیس جمهور مناسب است.

لازم به ذکر است، روابط میان آمریکا و روسیه از سال ۲۰۱۴ و به دنبال تشدید بحران در اوکراین رو به سردی گرائید.

در همین رابطه، سران گروه موسوم به «نرماندی» شامل کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان در ماه های گذشته در برلین پایتخت آلمان گردهم آمده و درباره اجرایی کردن «پیمان مینسک» و پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین به رایزنی پرداخته بودند.

گفتنی است، تا کنون اعضاء این گروه با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر «مینسک» پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.

در این میان غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.