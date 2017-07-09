ردّ دخالت مسکو در انتخابات آمریکا/لزوم همکاری سازنده با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در پیامی های توئیتری به موضوعات مطرح در دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشست سران گروه ۲۰ موسوم به «جی-۲۰» در هامبورگِ آلمان پرداخت.

ترامپ در توئیت خود در این باره نوشت: ۲ بار با جدیت موضوع دخالت روسیه در انتخاباتمان را مطرح کردم.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: پوتین با جدیت تمام این مسأله را رد کرد. من نیز پیشتر نظر خودم را در این خصوص اعلام کرده ام.

دونالد ترامپ در پیام دیگری افزود: ما همچنین درباره آتش بس در بخش هایی از سوریه برای حفظ جان مردم با یکدیگر مذاکره کردیم. اکنون وقت آن رسیده است تا به صورت سازنده ای با مسکو همکاری کنیم.

رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری گفت: موضوع تحریم ها در دیدار من با پوتین مطرح نشد. هیچ اقدامی تا حل مسائل مرتبط با سوریه و اوکراین به انجام نمی رسد.