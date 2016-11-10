انفجار استان «ماردین» ترکیه را به لرزه درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مسئول بلندپایه ترکیه امروز در جریان وقوع انفجار در مقابل یکی از ساختمان‌های دولتی در استان «ماردین» زخمی شد.

بر اساس اعلام رسانه ها ترکیه، به دنبال وقوع انفجار در منطقه «دیرک» واقع در در استان «ماردین» ترکیه، چندین نفر زخمی شدند.

گفته می شود شهردار این منطقه نیز درمیان مجروحان است.

روزنامه حریت اصابت خمپاره را عامل اصلی این انفجار اعلام کرده است.

منابع بیمارستانی تا کنون ۳ زخمی این حادثه را تأیید کرده اند.

آمبولانس‌ ها، خودروهای امدادی و نیروهای امنیتی و پلیس برای کمک به محل حادثه اعزام شدند.

تا کنون جزئیات بیشتری از این خبر اعلام نشده است.