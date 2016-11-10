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۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۴۳

اعلام نامزدهای بهترین صدا، تصویر و تدوین جشنواره فیلم کوتاه تهران

اعلام نامزدهای بهترین صدا، تصویر و تدوین جشنواره فیلم کوتاه تهران

نامزدهای بهترین صدا، تصویربرداری و تدوین سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران بخش ملی جشنواره سی و سوم فیلم کوتاه تهران نامزدهای بهترین صدا، تصویربرداری و تدوین بخش مسابقه سینمای ایران را معرفی کردند.

نامزدهای بهترین صدای فیلم (صدابرداری یا صداگذاری) سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران عبارتند از: 

۱-      رشید دانشمند و زهره علی اکبری برای فیلم «نسبت خونی»

۲-      ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺍﺑﻮاﻟﺼﺪﻕ برای فیلم «تناوب»

۳-      ﺳﺎﺳﺎﻥ ﮐﺎﻭﻩ و ﯾﻮﻧﺲ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭی برای فیلم «اشیا گمشده»

۴-      ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺟﻮﺍﻫﺮی ﺯﺍﺩﻩ برای فیلم «گذر»

۵-      ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺍﺻﻼﻥ ﺯﺍﺩﻩ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻮﯾﺎﻥ برای فیلم «ملاقات شیشه ای»

۶-      ﻣﺤﻤﻮﺩ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺟﻮﺍﺩ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﯾﯽ برای فیلم «وال ها»

نامزدهای بهترین تصویربرداری سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران عبارتند از: 

۱-      ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻣﻴﻨﯽ ﺗﻴﺮﺍﻧﯽ برای فیلم «اکسیدان»

۲-      ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ ﺳﻨﮕﺮی برای فیلم «وال ها» 

۳-      ﺳﻴﻨﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺯﺍﺩﻩ برای فیلم «حفره مشترک»

۴-      ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺭﺱ برای فیلم «آز» 

۵-      ﺁﺭﺵ صادقی برای فیلم «ملاقات»

۶-      پوریا پیشوایی برای فیلم «گذر»

نامزدهای بهترین تدوین جشنواره سی و سوم فیلم کوتاه تهران عبارتند از: 

۱-      ﭘﻮﯾﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻭﺭ  برای فیلم «اشیاء گمشده»

۲-      مهدی حسینی وند برای فیلم «ملاقات شیشه ای»

۳-      ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﯽ برای فیلم «عملیات ۷۴۷»

۴-      ﭘﻮﯾﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻭﺭ برای فیلم «روتوش»

۵-      ﻓﺮﻧﺎﺯ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ برای فیلم «سیاه سرفه»

۶-      ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮﺍﺗﯽ برای فیلم «لام تا کام»

تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بهترین صدای فیلم (صدابرداری یا صداگذاری)، تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بهترین تدوین و تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بهترین تصویربرداری آثار حاضر در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تعلق می گیرد.

برگزیدگان بهترین صدا، تصویربرداری و تندوین سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در مراسم اختتامیه که روز ۲۴ آبان برگزار می شود معرفی خواهد شد.

کد مطلب 3821057

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