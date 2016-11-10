اعلام نامزدهای بهترین صدا، تصویر و تدوین جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران بخش ملی جشنواره سی و سوم فیلم کوتاه تهران نامزدهای بهترین صدا، تصویربرداری و تدوین بخش مسابقه سینمای ایران را معرفی کردند.

نامزدهای بهترین صدای فیلم (صدابرداری یا صداگذاری) سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران عبارتند از:

۱- رشید دانشمند و زهره علی اکبری برای فیلم «نسبت خونی»

۲- ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺍﺑﻮاﻟﺼﺪﻕ برای فیلم «تناوب»

۳- ﺳﺎﺳﺎﻥ ﮐﺎﻭﻩ و ﯾﻮﻧﺲ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭی برای فیلم «اشیا گمشده»

۴- ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺟﻮﺍﻫﺮی ﺯﺍﺩﻩ برای فیلم «گذر»

۵- ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺍﺻﻼﻥ ﺯﺍﺩﻩ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻮﯾﺎﻥ برای فیلم «ملاقات شیشه ای»

۶- ﻣﺤﻤﻮﺩ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺟﻮﺍﺩ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﯾﯽ برای فیلم «وال ها»

نامزدهای بهترین تصویربرداری سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران عبارتند از:

۱- ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻣﻴﻨﯽ ﺗﻴﺮﺍﻧﯽ برای فیلم «اکسیدان»

۲- ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ ﺳﻨﮕﺮی برای فیلم «وال ها»

۳- ﺳﻴﻨﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺯﺍﺩﻩ برای فیلم «حفره مشترک»

۴- ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺭﺱ برای فیلم «آز»

۵- ﺁﺭﺵ صادقی برای فیلم «ملاقات»

۶- پوریا پیشوایی برای فیلم «گذر»

نامزدهای بهترین تدوین جشنواره سی و سوم فیلم کوتاه تهران عبارتند از:

۱- ﭘﻮﯾﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻭﺭ برای فیلم «اشیاء گمشده»

۲- مهدی حسینی وند برای فیلم «ملاقات شیشه ای»

۳- ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﯽ برای فیلم «عملیات ۷۴۷»

۴- ﭘﻮﯾﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻭﺭ برای فیلم «روتوش»

۵- ﻓﺮﻧﺎﺯ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ برای فیلم «سیاه سرفه»

۶- ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮﺍﺗﯽ برای فیلم «لام تا کام»

تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بهترین صدای فیلم (صدابرداری یا صداگذاری)، تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بهترین تدوین و تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بهترین تصویربرداری آثار حاضر در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تعلق می گیرد.

برگزیدگان بهترین صدا، تصویربرداری و تندوین سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در مراسم اختتامیه که روز ۲۴ آبان برگزار می شود معرفی خواهد شد.