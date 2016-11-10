اعلام نامزدهای بهترین صدا، تصویر و تدوین جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران بخش ملی جشنواره سی و سوم فیلم کوتاه تهران نامزدهای بهترین صدا، تصویربرداری و تدوین بخش مسابقه سینمای ایران را معرفی کردند.
نامزدهای بهترین صدای فیلم (صدابرداری یا صداگذاری) سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران عبارتند از:
۱- رشید دانشمند و زهره علی اکبری برای فیلم «نسبت خونی»
۲- ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺍﺑﻮاﻟﺼﺪﻕ برای فیلم «تناوب»
۳- ﺳﺎﺳﺎﻥ ﮐﺎﻭﻩ و ﯾﻮﻧﺲ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭی برای فیلم «اشیا گمشده»
۴- ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺟﻮﺍﻫﺮی ﺯﺍﺩﻩ برای فیلم «گذر»
۵- ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺍﺻﻼﻥ ﺯﺍﺩﻩ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻮﯾﺎﻥ برای فیلم «ملاقات شیشه ای»
۶- ﻣﺤﻤﻮﺩ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺟﻮﺍﺩ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﯾﯽ برای فیلم «وال ها»
نامزدهای بهترین تصویربرداری سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران عبارتند از:
۱- ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻣﻴﻨﯽ ﺗﻴﺮﺍﻧﯽ برای فیلم «اکسیدان»
۲- ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ ﺳﻨﮕﺮی برای فیلم «وال ها»
۳- ﺳﻴﻨﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺯﺍﺩﻩ برای فیلم «حفره مشترک»
۴- ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺭﺱ برای فیلم «آز»
۵- ﺁﺭﺵ صادقی برای فیلم «ملاقات»
۶- پوریا پیشوایی برای فیلم «گذر»
نامزدهای بهترین تدوین جشنواره سی و سوم فیلم کوتاه تهران عبارتند از:
۱- ﭘﻮﯾﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻭﺭ برای فیلم «اشیاء گمشده»
۲- مهدی حسینی وند برای فیلم «ملاقات شیشه ای»
۳- ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﯽ برای فیلم «عملیات ۷۴۷»
۴- ﭘﻮﯾﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻭﺭ برای فیلم «روتوش»
۵- ﻓﺮﻧﺎﺯ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ برای فیلم «سیاه سرفه»
۶- ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮﺍﺗﯽ برای فیلم «لام تا کام»
تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بهترین صدای فیلم (صدابرداری یا صداگذاری)، تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بهترین تدوین و تندیس جشنواره و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بهترین تصویربرداری آثار حاضر در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تعلق می گیرد.
برگزیدگان بهترین صدا، تصویربرداری و تندوین سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در مراسم اختتامیه که روز ۲۴ آبان برگزار می شود معرفی خواهد شد.
نظر شما