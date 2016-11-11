کلاهبرداری میلیاردی از متقاضیان ویزای شینگن

به گزارش خبرنگار مهر ۱۹ اردیبهشت امسال با مراجعه نماینده حقوقی چند شاکی و مالباخته به کلانتری ۱۰۴ عباس آباد و طرح شکایت از فردی به نام فرهاد، پرونده ای با موضوع کلاهبرداری تشکیل و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۷ تهران ، پرونده در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

نماینده حقوقی شکات پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: موکل هایم برای اخذ ویزای کار شینگن به شخصی به نام "فرهاد . ع" مراجعه و نامبرده با ارائه وعده دروغین تهیه ویزای کار شینگن در کشور آلمان، از هر کدام از آنها مبلغ ۸۰ میلیون تومان طلب می کرد و در همان جلسه ی اول مبلغ ۶۰۰۰ یورو و همچنین گذرنامه ی آنها را می گرفت. در ادامه با اخذ مجدد مبلغ ۵۶ میلیون تومان از هر کدام آنها اعلام می کرد که باید ابتدا به کشور روسیه – شهر مسکو رفته و از آنجا به کشور آلمان اعزام شوند و به این بهانه نیز مبلغ ۱۱ میلیون تومان دیگر از هرکدام از آنها می گرفت.

نماینده حقوقی شکات در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: با توجه به ادعای فرهاد و مدارک تحویل داده شده از سوی او، مالباخته ها با اطمینان از داشتن ویزا و بلیط تهیه شده به روسیه رفته اما پس از ورود به فرودگاه شهر مسکو اطلاع پیدا می کردند که ویزای تمامی آنها جعلی است. پس از بازگشت به ایران ، همگی آنها در چند نوبت به درب منزل فرهادمراجعه و اطلاع پیدا کردند که این شخص از غیبت آنها استفاده کرده و محل سکونت و در واقع مخفیگاهش را تغییر داده است.

با شناسایی تعدادی از آژانس های هوایی که فرهاد مدت کوتاهی را در آنها به عنوان مسئول اعزام مسافر به تورهای خارجی مشغول به کار بود، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این شخص با شناسایی تعدادی از مالباختگان متقاصی اخذ ویزای دائم کشورهای اروپا به آنها مدعی می شده که قادر به اخذ ویزای کار شینگن برای آنهاست.

در بررسی اظهارات تعداد دیگری از شکات و مالباختگان، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم علاوه بر شیوه و شگرد خود در اعزام افراد به کشور روسیه – شهر مسکو و نهایتا رها کردن آنها در فرودگاه این شهر، شیوه و شگرد دیگری را برای کلاهبرداری از طریق شبکه های اجتماعی به یژه تلگرام داشته است.

بررسی ها از سوی کارآگاهان نشان داد که فرهاد از طریق عضویت در کانال های مختلف موجود در شبکه تلگرام، اقدام به درج آگهی تهیه ویزای کار شینگن در آنها کرده و پس از تماس افراد متقاضی ویزای شینگن، به منظور جلب اعتماد این افراد تصویری از ویزاهای تهیه شده را از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برای آنها ارسال و مالباختگان نیز صرفا با مشاهده یک تصویر از ویزای مورد ادعا و عدم بررسی صحت این تصاویر ، به این شخص اعتماد کرده و هر کدام مبالغ چند میلیون تومانی را به شماره کارت اعلام شده از سوی وی واریز می کردند. این مالباختگان پس از واریز پول، پیگیر دریافت ویزاهای خود می شدند اما پس از مدت کوتاهی تنها پل ارتباطی آنها که همان کانال های تلگرامی و نهایتا تماس های تلفنی بود از سوی فرهاد قطع می شد و نامبرده دیگر پاسخگوی تماس های آنها نبود. نهایتا این افراد به همراه چند تصویر ارسال شده از سوی "فرهاد . ع" ، به تعدادی از سفارتخانه هایی که "فرهاد . ع" مدعی اخذ تصاویر ویزا از آنها شده بود مراجعه و در آنجا اطلاع پیدا می کردند که تمامی این تصاویر و ادعای مطرح شده از سوی متهم در خصوص تهیه ویزای کار شینگن تمام دروغ بوده است.

با توجه به پیچیدگی پرونده، اقدامات پلیسی ویژه برای دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و این در حالی بود که بسیاری از مالباختگان پرونده ، هیچ اطلاعات قابل بهره برداری جهت دستگیری متهم در اختیار نداشتند.

کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات ویژه پلیسی، سرانجام موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در یک خانه ی مجردی در خیابان سهروردی شمالی شده و سرانجام ۲۴ مهر موفق به دستگیری وی شدند.

متهم پس از دستگیری و انتقال به پایگاه سوم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان داشت که پس از آشنایی با مالباختگان از طریق شناسایی آنها در آژانس های مسافرتی و یا شبکه های اجتماعی، ابتدا روابط دوستانه ای را با آنها در خارج از آژانس های مسافرتی و یا در داخل شبکه های اجتماعی ایجاد و در ادامه با طرح ادعای دروغین تهیه ویزای کار شینگن در کمترین زمان کوتاه اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده است.

سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به ارزش یک میلیارد تومانی پرونده به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شناسایی تعدادی از مالباختگان و جمع بندی از مالباختگان، ارزش مالی پرونده در حدود یک میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود : در ادامه رسیدگی به پرونده، قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر شکات و مالباختگان در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شده است. لذا از شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان سهروردی شمالی – خیابان خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند.