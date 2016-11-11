سقف کتابخانه آبدان هرلحظه امکان ریزش دارد/ مسئولان به فکر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد حمیدینژاد در خطبههای امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: یکی از درسهای عاشوری تقواست؛ امام حسین (ع) می فرماید «شما را توصیه میکنم به تقوای الهی و میترسانم از روز قیامت، روزی که ایمان آوردن در آن روز فایده ای ندارد.»
وی افزود: معمولا مردم از تقوا برداشت ناقصی دارند؛ فکر میکنند که باید از محیطهای آلوده فرار کنیم و در میام مردم نباشیم، گوشهگیری و عبادت کردن، که نوع ضعیف تقوا است.
امام جمعه آبدان اضافه کرد: تقوای واقعی زمانی است که در محیطهای آلوده باشد اما انسان آلوده نشود؛ علاوه بر آن انسان اولویتها را تشخیص دهد و از عبادات بزرگ غافل نشود.
وی ادامه داد: امروز هم عدهای در کشور ما هستند که میگویند نباید در سیاست دخالت کرد؛ حتی برخی به نماز جمعه هم نمیروند، اعتقاد دارند در نماز جمعه به سیاست پرداخته میشود. این تقوای واقعی نیست؛ در نماز جمعه باید از سیاست گفته شود.
حمیدی نژاد به مسئله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای ما فرق ندارد که چه کسی انتخاب میشود. در آمریکا رئیس جمهور تابع سیستم تعریف شده است و نمیتواند مستقل کاری کند. هیچ کدام نمیتوانند نسبت به اسرائیل بیمهری کنند.
وی افزود: عدهای که آمریکا برای آنها ابهت داشت، از زبان مسئولان خودشان شنیدند که چه کشور ضعیفی است؛ بدهیهای زیاد، نابودی زیرساختها، احمق بودن سیاست مداران، فقر داخلی، فاصله طبقاتی فراوان، خودکشی نظامیان، کسری بودجه، بیاعتمادی مردم به سیاست مداران خودشان، افزایش قتل و نا امنی، گرسنگی، واقعیتهای آمریکا است.
امام جمعه آبدان اظهار داشت: عدهای که خود را به خواب زدهاند را نمیتوان بیدار کرد؛ فرصتی مناسب است که رسانهها این موارد را نشر دهند.
وی تصریح کرد: اخیرا معاون ویز امور خارجه اعلام کردند که اتحادیه اروپا در روزهای آینده در کشور دفتر افتتاح میکند. سیاستمداران میگویند این دفتر یک لانه جاسوسی در کشور ما است که برای براندازی نظام ماست اما مردم بیدارند و مجلس نباید اجازه دهد که این اتفاق بیافتد. مردم هشدار می دهند که اجازه نخواهیم داد زمینه حضور آمریکا و دشمنان دیگر در کشور فراهم شود.
حمیدینژاد بیان کرد: در دولت سازندگی طرح تنشزدایی با اروپا اجرا شد که در سال ۷۵ همه سفیران اروپایی از کشور ما خارج شدند.
وی اضافه کرد: رهبر انقلاب پیامی به مناسبت درگذشت حجت الاسلام شجونی دادند و فرمودندکه ایشان از مبارزین انقلاب و وفاداران به امام بودند و منبرهای روشنگری داشت. ما باید آگاه باشیم و عمارها را قدر بدانیم، کسانی که خیانتها را برملا میکنند مورد هجوم قرار میگیرند. خط ولایت را بشناسیم و آن را برگزینیم.
امام جمعه آبدان با اشاره به اینکه دوشنبه روز ارتحال علامه طباطبایی و روز کتاب و کتابخوانی است، افزود: همه مسئول هستند که کتاب خوانی را ترویج دهند.
وی ضمن انتقاد از مسئولان بیان کرد: کتابخانه آبدان به گونه است که هر لحظه ممکن است سقف آن فرو بریزد و خواسته مردم است که یک کتابخانه مناسب داشته باشند، مسئولان باید توجه بیشتر داشته باشند.
حمیدینژاد ادامه داد: اربعین در پیش است؛ کسانی که نتوانستند به کربلا مشرف شوند در تجمع بزرگ اربعین در شهر حضور پیدا کنند.
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