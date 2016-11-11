گروگانگیری در خوزستان/یک نفر تاکنون زخمی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یک قاچاقچی مسلح مواد مخدر امروز در تعقیب و گریز ماموران انتظامی در شهر ملاثانی مرکز شهرستان باوی در استان خوزستان که همسایه اهواز به شمار می رود با رفتن به یک اتوبوس مسافربری، همه سرنشینان آن شامل ۳۴ نفر را گروگان گرفت.

این قاچاقچی، یک نفر از سرنشینان را هم زخمی کرده و تهدید کرده است اگر به خواسته هایش عمل نشود دیگران را هم زخمی می کند یا به قتل می رساند.

تمام عوامل انتظامی و قضایی استان در محل حادثه حضور دارند ولی این گروگان گیری هنوز ادامه دارد.

این گروگان گیری که در جاده شوشتر به اهواز واقع شده است باعث ایجاد ترافیکی سنگین در منطقه شده است و اغلب مسافران مدتی است در ترافیک سنگین گیر افتاده اند.

خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

