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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۰۵

گروگانگیری در خوزستان/یک نفر تاکنون زخمی شده است

گروگانگیری در خوزستان/یک نفر تاکنون زخمی شده است

اهواز - شامگاه امروز جمعه یک قاچاقچی مواد مخدر سرنشینان یک اتوبوس در شهر ملاثانی مرکز شهرستان باوی استان خوزستان را گروگان گرفت و یک نفر را زخمی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک قاچاقچی مسلح مواد مخدر امروز در تعقیب و گریز ماموران انتظامی در شهر ملاثانی مرکز شهرستان باوی در استان خوزستان که همسایه اهواز به شمار می رود با رفتن به یک اتوبوس مسافربری، همه سرنشینان آن شامل ۳۴ نفر را گروگان گرفت.

این قاچاقچی، یک نفر از سرنشینان را هم زخمی کرده و تهدید کرده است اگر به خواسته هایش عمل نشود دیگران را هم زخمی می کند یا به قتل می رساند.

تمام عوامل انتظامی و قضایی استان در محل حادثه حضور دارند ولی این گروگان گیری هنوز ادامه دارد.

این گروگان گیری که در جاده شوشتر به اهواز واقع شده است باعث ایجاد ترافیکی سنگین در منطقه شده است و اغلب مسافران مدتی است در ترافیک سنگین گیر افتاده اند.

خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.
 

کد مطلب 3821533

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    نظرات

    • شوشتری US ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سرنشینان شهروندان شوشتری بودن که از اهواز عازم شوشتر بوده اند راننده زخمی شده و تعدادی از مسافرین آزاد شدن گروگانگیری همچنان ادامه دارد

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