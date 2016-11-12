پایان گروگانگیری در خوزستان با مداخله پلیس

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمد رضا اسحاقی در تشریح این خبر گفت: شب گذشته شخصی معتاد به مواد روانگردان شیشه که تحت تعقیب مقامات قضائی قرار داشت، هفت نفر از سرنشینان یک دستگاه اتوبوس در مسیر شهر ملاثانی به شوشتر شامل سه مرد، سه زن و یک کودک را به گروگان گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: ماموران بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و با همکاری روانشناسان و مسئولان قضائی استان با گروگانگیر به مذاکره پرداختند تا خود را تسلیم کند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان، با اشاره به اینکه خوشبختانه همه گروگان ها آزاد شدند، گفت: گروگانگیر در این حادثه با یک قبضه اسلحه گرم یکی از گروگان ها را مجروح کرد، که حال وی خوب است و بلافاصله برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: در ادامه مذاکره، شخص گروگانگیر درخواست یک دستگاه خودرو کرد و تحت کنترل پلیس از محل حادثه متواری شد، که اقدامات جهت دستگیری وی ادامه دارد.

سردار اسحاقی با اشاره به اینکه علت این گروگانگیری هنوز مشخص نیست، اظهار داشت: با توجه به اینکه این گروگانگیری در شهر صورت گرفته سعی کردیم عملیات را به بیرون شهر هدایت کنیم تا بتوانیم فرد گروگانگیر را دستگیر کنیم.