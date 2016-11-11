به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «اسرائیل هیوم»، دونالد ترامپ در اولین نامه خود درباره منازعه اسرائیلی ـ فلسطینی اعلام کرد که به نظر من، دولتم می تواند نقش مهمی در کمک به طرفین برای تحقق صلح عادلانه و دائمی ایفا کند.

وی افزود که هر گونه توافق صلحی باید از طریق مذاکره میان طرفین به دست آید و نه اینکه از سوی طرف های دیگر به آنها تحمیل شود.

ترامپ همچنین مدعی شده است که آمریکا و اسرائیل ارزش های مشترک زیادی مانند آزادی بیان، آزادی عبادت و اهمیت فراهم کردن فرصت برای تمام شهروندان به منظور محقق کردن آرمان های خود دارند.

ترامپ در این نامه مدعی است اسرائیل، نماد تنها دموکراسی واقعی و دفاع از حقوق بشر در خاورمیانه و مایه امید بسیاری از افراد است.

این در حالی است که فرانسه از مدت ها قبل سعی در فرهم کردن مقدمات برگزاری کنفرانسی بین المللی به منظور احیای روند مرده سازش میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین و با نظارت خود را دارد، اما تل آویو با این طرح مخالفت کرده و تاکید نموده است که مذاکرات صلح درباره مساله فلسطین باید تنها میان دو طرف برگزار شود.

از سوی دیگر، روسیه هم پیشنهاد میزبانی مذاکرات مستقیم میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی را داده است، اما این طرح هنوز نهایی نشده است.