زنده نگاهداشتن اسلام مستلزم حفظ شعائر آن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز شنبه در آخرین جلسه هماهنگی بزرگداشت اربعین که در دفتر امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، با توجه به اهمیت اربعین حسینی اظهار داشت: در این روزها چهره شهر باید بوی امام حسین(ع) بگیرد و با نصب بنرها و تبلیغ گسترده در سطح شهر برای برپایی هر چه با شکوه تر اربعین تلاش کنیم.

وی افزود: اثر کار امام حسین(ع) در کل دنیا قابل لمس است لذا باید از این سرمایه عظیم که در ایران داریم برای نشر و گسترش اسلام به خوبی استفاده کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به شور و شعف مردم در خدمت به زائران امام حسین(ع) خاطر نشان کرد: این روزها مردم کاری را که حتی برای پدر و مادر خود انجام نمی دهند برای زائران امام حسین(ع) با عشق انجام می دهند و حتی دست و پای زائران را برای رفع خستگی می شورند و از آب آن جهت تبرک مزارع استفاده می کنند.

اقتدار اسلام مرهون خون سیدالشهداست

وی با اشاره به فطری بودن حرکت امام حسین(ع) یادآور شد: اقتدار اسلام مرهون خون سیدالشهدا(ع) بوده و زنده نگه داشتن اسلام به حفظ شعائر آن است.

آیت الله علما در ادامه اظهار داشت: نوکری در مراسم امام حسین(ع) از پادشاهی بالاتر است و باید سعی کنیم سال به سال به کار گرفتن ابتکارات ارزشی تجلیل از خاندان اهل بیت(ع) به نحو احسن انجام بگیرد.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: امروز چنین سرمایه عظیمی در هیج کجای عالم وجود ندارد لذا باید سعی کنیم از این سرمایه پاسداری کنیم و این پرچم را تا چند صباحی که در دستان ماست برافراشته نگه داریم و آنرا سینه به سینه به نسل های بعد انتقال دهیم.