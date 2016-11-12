تظاهرات ضد «ترامپ» در «پورتلند» با تیراندازی همراه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس شهر «پورتلند» ایالت «اورگن» آمریکا امروز شنبه از وقوع تیراندازی در تظاهراتی خبر داد که در اعتراض به پیروزی «دونالد ترامپ» جمهوریخواه در رقابت ریاست جمهوری ۲۰۱۶ در جریان است.

البته جزئیاتی در خصوص وضعیت جسمانی و میزان جراحات فرد مضروب ارائه نشده است.

گفتنی است در حالیکه ترامپ خود را برای به دست گرفتن سکان اداره کاخ سفید در چهار سال آینده آماده می کند، مردمی که مخالف ریاست جمهوری وی هستند در اکثر شهرهای کشور دست به تظاهرات زده اند.

در همین راستا، شهرهای «نیویورک» و «لوس آنجلس» صحنه حضور مردم معترض است و برای برگزاری تظاهرات گسترده در «واشنگتن دی سی» در روز ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ همزمان با مراسم تحلیف ترامپ هم برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.

تنها در روز جمعه حدود ۱۸۵ نفر از معترضان به نتایج انتخابات و پیروزی ترامپ، در مرکز لس آنجلس دستگیر شدند.