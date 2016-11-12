به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع صنعت ساختمان گلستان، شامگاه شنبه با حضور استاندار و معاونین، مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و برخی انبوه سازان در استانداری برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گلستان در این جلسه گفت: بخش مسکن و ساختمان نقش بسیار مهم و پر رونقی در استان گلستان دارد و نیازمند توجه بیشتری است.

رمضان بهرامی افزود: به همین منظور حدود سه ماه با فرهیختگان این بخش جلسات متعددی برگزار کردیم و در قالب این جلسات ۳۰۰ مکاتبه با نهادهای مرتبط داشتیم.

وی ادامه داد: در این مسیر شهرداری‌های گرگان، بندرگز و گالیکش کمک‌های زیادی انجام دادند که باید از آنها تشکر ویژه داشته باشیم.

کاهش تولید ساختمان در گرگان

شهردار گرگان نیز با اشاره به موضوع مسکن و ساختمان، اظهار کرد: سازندگان صنعت ساختمان مانند افرادی هستند به کما رفته‌اند و مدیران باید با شوک‌های مصنوعی آنها را به هوش بیاورند.

حسین صادقلو تصریح کرد: در گرگان برای تولید ساختمان در سال ۹۱ حبیش از ۷۰۰ هزار متر مربع پروانه صادر شده که این عدد امسال به ۸۰ هزار متر مربع رسیده است.

وی یادآور شد: تولید هر ساختمان باعث ایجاد شغل می‌شود و این در حالی بوده که نظام مهندسی ساختمان بیشتر از شهرداری برای مجوز ساخت سختگیری می‌کند.

وی ادامه داد: شهرداری گرگان طی دو سال اخیر عوارض ساختمان را ثابت نگه داشته تا از این راه کمکی به صنعت ساختمان شود.

لزوم داشتن کارت مهارت برای کارگران ساختمان

مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان نیز با اشاره به بیمه کارگران ساختمان گفت: حق بیمه کارگران ۲۷ درصد است که کارگران ساختمان با پرداخت هفت درصد مشمول خدمات بیمه خواهند شد و ۲۰ درصد دیگر باید از محل حق بیمه زمان مجوز صدور پروانه توسط کارفرمایان پرداخت شود.

محمد حیدری نژاد افزود: این در حالی بوده که منابع ما در بخش ۲۰ درصدی که باید توسط کارفرمایان پرداخت شود بسیار افت کرده است.

وی با اشاره به وجود ۲۰ هزار کارگر در استان گلستان، تصریح کرد: کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت هستند، مشمول خدمات بیمه تامین اجتماعی خواهند شد.

وی ادامه داد: کارت مهارت توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای صادر می‌شود و پس از معرفی به تامین اجتماعی، کارگران ساختمان مشمول خدمات بیمه می شوند.

انبوه سازان باید صلاحیت حرفه‌ای داشته باشند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان نیز با اشاره به لزوم تعامل میان نظام مهندسی و انبوه سازان، اظهار کرد: بیش از ۹ هزار مهندس ساختمان در گلستان داریم و تلاش های خود را انجام داده ایم تا تعامل خوبی با انبوه سازان استان داشته باشیم.

سیدمجتبی موسوی افزود: حدود ۷۵ درصد سازندگان ساختمان در استان گلستان صلاحیت حرفهای ندارند که این آمار یک فاجعه محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: انبوه سازان در قالب سازندگان مسکن برای دریافت صلاحیت حرفه‌ای به سازمان نظام مهندسی مراجعه کنند.

لازم به ذکر است؛ در این جلسه برخی انبوه سازان نیز به بیان مشکلات و موانع موجود در مسیر ساخت و ساز استان گلستان پرداختند.