به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، پس از انفجار شب گذشته در زیارتگاه «شاه نورانی» واقع در منطقه «خضدار» در ایالت بلوچستان پاکستان، بیش از ۶۰ نفر که ساکن شهر «حیدرآباد» هستند، ناپدید شده اند.

به گفته رسانه ها این افراد شب پنج شنبه از روستای «پلیلی ساگر» واقع در حیدرآباد، راهی زیارتگاه شاه نورانی شده اند و تاکنون هیچ خبری از آنها دریافت نشده است.

لازم به ذکر است که در انفجار شب گذشته ۶۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر نیز زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است.