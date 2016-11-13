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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۷:۵۱

رسانه های پاکستانی اعلام کردند؛

بیش از ۶۰ نفر در پی انفجار شب گذشته «بلوچستان» ناپدید شده‌اند

بیش از ۶۰ نفر در پی انفجار شب گذشته «بلوچستان» ناپدید شده‌اند

رسانه های پاکستان از ناپدید شدن بیش از ۶۰ نفر به دنبال وقوع انفجار شب گذشته در بلوچستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، پس از انفجار شب گذشته در زیارتگاه «شاه نورانی» واقع در منطقه «خضدار» در ایالت بلوچستان پاکستان، بیش از ۶۰ نفر که ساکن شهر «حیدرآباد» هستند، ناپدید شده اند.

به گفته رسانه ها این افراد شب پنج شنبه از روستای «پلیلی ساگر» واقع در حیدرآباد، راهی زیارتگاه شاه نورانی شده اند و تاکنون هیچ خبری از آنها دریافت نشده است.

 لازم به ذکر است که در انفجار شب گذشته ۶۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر نیز زخمی شدند.

 گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است.

کد مطلب 3822693

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