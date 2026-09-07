ماموستا رستمی: وحدت باید در عدالت و همدلی مردم نمود پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور که در جریان سفر وی به کردستان انجام شد، با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت، اظهار کرد: پیامبر اسلام (ص) الگوی روشن رحمت، هدایت و مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه بشری است و سیره ایشان می‌تواند برای زندگی اجتماعی امروز نیز راهگشا باشد.

وی با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم (ص) در قرآن افزود: خداوند پیامبر را از میان انسان‌ها برگزید تا با جامعه بشری تعامل داشته باشد و نسبت به مشکلات و رنج‌های مردم احساس مسئولیت کند؛ از این رو عمل به فرایض دینی در کنار توجه به مسائل جامعه اهمیت دارد.

وحدت نباید فقط در شعار باقی بماند

امام جمعه سنندج با بیان اینکه بزرگ‌ترین هدف دین اسلام ایجاد وحدت و اتحاد در جامعه است، گفت: میان اتحاد و وحدت تفاوت وجود دارد؛ ممکن است افراد در کنار یکدیگر باشند، اما وحدت زمانی محقق می‌شود که این همبستگی در رفتار و عمل مردم دیده شود.

رستمی ادامه داد: وحدت واقعی یعنی غم مردم، غم یکدیگر باشد و درد، رنج و مشکلات هر فرد، دغدغه دیگران نیز تلقی شود؛ بنابراین وحدت باید همه ابعاد زندگی اجتماعی را دربرگیرد و تنها به یک موضوع محدود نشود.

وی عدالت، مساوات، مشورت و توجه به مسائل اقتصادی را از عرصه‌های مهم تحقق وحدت دانست و عنوان کرد: اگر قرار است از وحدت سخن بگوییم، باید آثار آن در زندگی مردم و در نحوه رفتار مسئولان و جامعه با یکدیگر دیده شود.

سیره پیامبر(ص) الگویی برای عدالت و مساوات

امام جمعه سنندج با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) در ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر عدالت، اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) عدالت را از نزدیک‌ترین افراد و خاندان خود آغاز کرد و در جامعه اسلامی نیز میان افراد با جایگاه‌ها و پیشینه‌های مختلف تفاوتی در ارزش انسانی قائل نشد.

وی افزود: در صدر اسلام، افرادی با پیشینه‌های قومی، نژادی و دینی متفاوت در کنار پیامبر قرار گرفتند و بر اساس ایمان و شایستگی به جایگاه‌های مهم رسیدند؛ این مسئله نشان می‌دهد که اسلام در پی ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر مساوات و کرامت انسانی است.

رستمی با اشاره به حضور چهره‌هایی مانند سلمان فارسی در جامعه اسلامی آن دوران گفت: پیامبر اسلام (ص) با رفتار خود نشان داد که ملاک ارزش انسان‌ها، رنگ پوست، قومیت و پیشینه آنان نیست و همه انسان‌ها از کرامت برخوردارند.

مشورت یکی از پایه‌های حکمرانی اسلامی

وی مشورت را از دیگر اصول مورد تأکید در سیره پیامبر (ص) دانست و گفت: با وجود جایگاه والای پیامبر اکرم (ص)، خداوند بر مشورت با یاران و اصحاب تأکید کرده است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت مشارکت و استفاده از دیدگاه‌های مختلف در جامعه اسلامی است.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: امروز نیز جوامع اسلامی باید از این آموزه‌ها بهره بگیرند و با تقویت عدالت، مساوات و مشارکت اجتماعی، زمینه همبستگی بیشتر مردم را فراهم کنند.

دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جوامع اسلامی است

رستمی با اشاره به شرایط جهان اسلام اظهار کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند میان مسلمانان اختلاف ایجاد کنند و از شکاف‌های موجود برای تضعیف کشورهای اسلامی بهره ببرند.

وی افزود: در شرایطی که کشورهای اسلامی با تهدیدهای مختلف مواجه هستند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت وحدت و پرهیز از اختلاف و دشمنی هستیم و نباید اجازه داد مسائل قومی، مذهبی و اجتماعی به عاملی برای فاصله گرفتن مردم از یکدیگر تبدیل شود.

امام جمعه سنندج در ادامه با قدردانی از حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در کردستان، از تلاش‌های مجموعه‌های فعال در مسیر تقویت وحدت و انسجام اجتماعی تقدیر کرد.

رستمی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای کردستان، بر ضرورت حفظ همبستگی ملی و تقویت روحیه ایستادگی در برابر تهدیدات تأکید کرد.

وی در پایان گفت: جامعه اسلامی زمانی می‌تواند در برابر مشکلات و تهدیدها ایستادگی کند که وحدت را از مرحله شعار عبور داده و آن را در عدالت، مساوات، مشورت، همدلی و توجه به مشکلات یکدیگر در زندگی روزمره محقق کند.