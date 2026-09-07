حیدری: سنگر رسانه خاکریز اصلی مقابله با جنگ شناختی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صابر حیدری ظهر دوشنبه در نشست آموزشی و انسجامبخش «آسمان رسانه، زمین پاکپور» که در جوار مزار شهید سپهبد محمد پاکپور در گلزار شهدای دهسد خنداب برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آموزههای صریح قرآن کریم، شهدا زنده هستند و این حیات به معنای حضور، نظارت و اثرگذاری مستمر آنان در جامعه است از این رو باید از سیره و فرهنگ شهدا برای تقویت امید و انگیزه در جامعه بهره برد.
وی با اشاره به تداوم اثرگذاری شهید پس از شهادت، تصریح کرد: شهید در زمان حیات خود با گفتار و کردارش مسیر را برای جامعه ترسیم میکند و پس از شهادت نیز آثار و برکات وجودیاش به عنوان موتور محرکِ پیشرفت و تعالی جامعه باقی میماند و این واقعیت حیات شهدا باید بیش از گذشته در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت مورد توجه قرار گیرد.
فرمانده سپاه ناحیه اراک در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روایتی از توسل به شهید مجتبی علمدار و عنایات الهی به واسطه جایگاه شهدا، عنوان کرد: باور به جایگاه شهدا به عنوان واسطههای فیض، ظرفیتی عظیم برای تقویت باورهای دینی و امید در دلهای مردم است.
وی افزود: مزار شهدا باید کانون توجه و محل الهامگیری از منش و سیره آنان باشد، چرا که حضور در این مکانهای مقدس، درسآموز و الهامبخش است.
سرهنگ حیدری با تأکید بر نقش حیاتی فعالان رسانهای در شرایط کنونی کشور، تاکید کرد: اکنون در میدان جنگ شناختی، اصحاب رسانه نقش سنگربانان و مدافعان امنیت ادراکی جامعه را ایفا میکنند.
وی افزود: خبرنگاران و فعالان رسانهای با اطلاعرسانی دقیق، صادقانه و امیدآفرین، وظیفه دارند ضمن خنثیسازی جنگ روانی دشمن، ظرفیتهای جبهه مقاومت و ارزشهای انقلاب اسلامی را به شکلی مؤثر برای نسلهای آینده تبیین کنند و امید است با استمرار این فعالیتهای رسانهای، فرهنگ شهادت بیش از پیش در تار و پود جامعه نهادینه شود.
خدمت بیهیاهو در دل محرومیت؛ بازخوانی سیره مردمدارانه سردار پاکپور
فرمانده پایگاه بسیج شهدای خیبر روستای دهسد نیز در این نشست با تبیین ابعاد پنهان از شخصیت جهادی و اخلاق مدنی سردار شهید پاکپور، از پیوند ناگسستنی میان سیره رفتاری این شهید و دغدغهمندیهای اجتماعی وی در خدمت به محرومان خبر داد.
مهدی غلامی با بازخوانی خاطراتی از تعاملات سردار شهید با مردم و مسئولان، گفا: شخصیت یک شهید، فراتر از میدانهای نبرد، در میدان خدمت به نیازمندان و حفظ میراث معنوی شهدا تجلی مییابد.
فرمانده پایگاه بسیج شهدای خیبر با اشاره به اهمیت حفظ ابنیه مرتبط با دفاع مقدس، از نگاه استراتژیک سردار پاکپور در حفظ بنای معراج شهدا افزود: ایشان با نگاهی عمیق به ارزشهای معنوی، اصرار داشت که بخشهایی از این بنا که محل استراحت و حضور پیکر پاک رزمندگان شهید بود، حفظ شود. این تدبیر باعث شد تا کنون این مکان، نه تنها یک بنا، بلکه یادگاری زنده از پیوند روح شهدا با رزمندگان باشد.
وی همچنین با اشاره به صحنه تأثیرگذار تشییع پیکر مطهر ایشان افزود: در روز تشییع، گویی تقدیر چنین بود که پیکر شهید در همان نقطهای که خود بر حفظ و صیانت از آن تأکید داشت، متوقف شود و با حضور پرشور مردم، مسیر تشییع به سمت همان یادگاری که او برگزیده بود، تغییر کند.
غلامی با اشاره به فعالیتهای پنهان سردار شهید در حوزههای حمایتی جهت رفع مشکلات مناطق محروم، از جمله سیستان و بلوچستان گفت: بسیاری از اقدامات جهادی ایشان در حوزه محرومیتزدایی، بدون هیچگونه اطلاعرسانی و هیاهو انجام میشدتا جایی که بسیاری از مردم مناطق محروم، تنها پس از شهادت ایشان از خدمات و کمکهای بیدریغ وی باخبر شدند.
وی با تأکید بر خصلت مردمداری سردار پاکپور، افزود: ایشان در برخورد با مردم، تفاوتی میان آشنا و غریبه قائل نمیشدند و با گرمی به شنیدن دغدغههای مردم میپرداختند و همین رویکرد سبب شده که اکنون مزار ایشان به میعادگاهی برای طیفهای مختلف اجتماعی تبدیل شود.
فرمانده پایگاه بسیج شهدای دهسد با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر موهبت الهی بودن شهید، گفت: جاذبه شهادت در شخصیت سردار پاکپور چنان عمیق است که حتی پس از عروج، مسیر خدمت به مردم را برای نسلهای جدید هموار کرده و هدف ما از این روایت، تداوم حرکت در مسیر جهادی شهدا و خدمت صادقانه به جامعه است.
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