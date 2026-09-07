طیبی: ۲۵۰ ایده به رویداد ملی فناوری ورزش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طیبی ظهر دوشنبه در رویداد ملی فناوری‌های ورزشی و نوآوری های اجتماعی اظهار کرد: حدود هفت ماه پیش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری گلستان را به عنوان دبیرخانه ملی فناوری‌های ورزشی انتخاب کرد و از همان زمان ترسیم یک نقشه راه برای این حوزه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: فناوری‌های ورزشی از موضوعات نسبتاً جدید در کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل اطلاعات و داده‌های موجود در این حوزه محدود است؛ بنابراین تصمیم گرفته شد برای شناخت دقیق‌تر وضعیت موجود، یک رویداد در سطح ملی و با حضور فعالان این حوزه برگزار شود.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان ادامه داد: همزمان با برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد، تلاش شد ظرفیت نهضت ملی و تشکل‌های مردمی فعال در حوزه اجتماعی نیز در کنار بخش فناوری قرار گیرد تا موضوع نوآوری اجتماعی به حوزه فناوری ورزش پیوند بخورد.

طیبی با اشاره به اهمیت پرداختن به آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: آسیب‌های اجتماعی مسئله‌ای جدی و فراگیر هستند و هیچ فرد یا خانواده‌ای از آثار آنها مصون نیست؛ از این رو، با توجه به اینکه برخی راهکارهای موجود نتوانسته‌اند اثربخشی مورد انتظار را داشته باشند، نیازمند ایده‌ها و راهکارهای جدید و نوآورانه هستیم.

وی اضافه کرد: بر همین اساس، موضوع نوآوری اجتماعی در کنار فناوری ورزش قرار گرفت و نخستین رویداد ملی فناوری ورزش و نوآوری اجتماعی شکل گرفت.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان با اشاره به استقبال از فراخوان این رویداد گفت: در طول سه تا چهار ماه گذشته، ستاد اجرایی برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای برگزاری این رویداد انجام داد و در نهایت از ۲۴ استان کشور در دو محور فناوری‌های ورزشی و نوآوری اجتماعی، طرح و ایده دریافت شد.

طیبی تعداد طرح‌های ارسال‌شده را ۲۵۰ طرح و ایده اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۱۴۰ طرح در حوزه فناوری ورزش و ۱۱۰ طرح نیز در حوزه نوآوری اجتماعی ارائه شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی طرح‌ها توسط داوران و استادان، تعدادی از طرح‌ها برای ارائه در مرحله نهایی انتخاب شدند که در بخش فناوری ورزش ۱۰ طرح و در حوزه نوآوری اجتماعی پنج طرح به مرحله ارائه نهایی راه یافتند.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان تأکید کرد: انتخاب نشدن سایر طرح‌ها به معنای ضعیف بودن آنها نیست، بلکه با توجه به ظرفیت و چارچوب برنامه، تعداد محدودی از طرح‌ها امکان حضور در مرحله نهایی را پیدا کردند.

طیبی با اشاره به برنامه پارک علم و فناوری گلستان برای حمایت از ایده‌های دریافت‌شده اظهار کرد: مسیر حمایت از طرح‌ها با پایان رویداد متوقف نمی‌شود و دبیرخانه و پارک از روز پس از برگزاری رویداد، ایده‌هایی را که قابلیت تبدیل شدن به محصول فناورانه دارند، شناسایی و برای طی مسیر تجاری‌سازی و رسیدن به محصول قابل عرضه حمایت خواهند کرد.

وی هدف اصلی این رویکرد را تبدیل ایده‌های برتر به محصولات و خدمات قابل استفاده عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که صاحبان ایده در مسیر توسعه فناوری تنها نمانند و با حمایت‌های لازم بتوانند ایده‌های خود را به خروجی‌های قابل ارائه و کاربردی تبدیل کنند.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان همچنین از همراهی مسئولان و مجموعه‌های مختلف در شکل‌گیری این رویداد قدردانی کرد و گفت: مسیر توسعه فناوری در گلستان حاصل تلاش مجموعه‌ای از مدیران و فعالان در دوره‌های مختلف بوده و هر یک از این افراد در شکل‌گیری ظرفیت‌های فعلی نقش داشته‌اند.

طیبی افزود: وزیر علوم، مسئولان حوزه فناوری، استاندار، نمایندگان استان و تیم اجرایی رویداد در مراحل مختلف برای برگزاری این برنامه تلاش کرده‌اند و برگزاری موفق آن نتیجه همکاری و همراهی این مجموعه‌هاست.

وی با قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان، داوران، استادان و فعالان حوزه فناوری و نوآوری اجتماعی، ابراز امیدواری کرد این رویداد بتواند زمینه شناسایی ظرفیت‌های جدید، تقویت ارتباط میان فناوری و ورزش و ارائه راهکارهای نوآورانه برای مسائل اجتماعی را فراهم کند.