صدور رأی محکومیت پرونده حمله تروریستی خاش ـ زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران،در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی قضایی به پرونده حمله تروریستی اتوبوس خاش ـ زاهدان، از صدور رأی محکومیت برای متهمان این پرونده خبر داد.

گفتنی است، شامگاه چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران که پس از پایان مأموریت مرزبانی در حال بازگشت به محل سکونت خود بود، در محور خاش ـ زاهدان هدف حمله انتحاری قرار گرفت. در این حادثه ۳۸ نفر از نیروهای سپاه به شهادت رسیدند و شماری نیز مجروح شدند. گروهک تروریستی جیش‌الظلم مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.