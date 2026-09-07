توسعه زیرساختی و اشتغال و کارآفرینی روستاهای سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسینزاده معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در دیدار با نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی دستورات لازم را برای توسعه اقتصادی روستاهای سه شهرستان حوزه انتخابیه صادر کرد.
وی در دیدار با عباس گلرو نماینده سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس به تشریح وضعیت روستاهای سه شهرستان و اقدامات مطلوب در زمینه گازرسانی، اینترنت پرسرعت روستایی و مدیریت منابع آبی با ایجاد استخر ذخیره آب کشاورزی و اجرای سامانه کمفشار، پرداخت.
روستاهای سه شهرستان سمنان، مهدیشهر و سرخه همچنان در برخی زیرساختهای توسعهای محرومند و نیازمند اعتبار برای اجرای این طرحها است.
نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، افزود: تخصیص اعتبار برای زیرساختها از جمله طرحهای راه روستایی، آب آشامیدنی، بهداشت، اشتغال و کارآفرینی روستاههای حوزه انتخابیه ضرورت دارد.
معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور پیرو این دیدار، چند دستور مقتضی برای اقدامهای لازم صادر کرد.
نظر شما