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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

توسعه زیرساختی و اشتغال و کارآفرینی روستاهای سمنان

توسعه زیرساختی و اشتغال و کارآفرینی روستاهای سمنان

سمنان- معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای توسعه زیرساختی و اشتغال و کارآفرینی روستاهای سه شهرستان سمنان، مهدیشهر و سرخه، دستورهایی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین‌زاده معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در دیدار با نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی دستورات لازم را برای توسعه اقتصادی روستاهای سه شهرستان حوزه انتخابیه صادر کرد.

وی در دیدار با عباس گلرو نماینده سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس به تشریح وضعیت روستاهای سه شهرستان و اقدامات مطلوب در زمینه گازرسانی، اینترنت پرسرعت روستایی و مدیریت منابع آبی با ایجاد استخر ذخیره آب کشاورزی و اجرای سامانه کم‌فشار، پرداخت.

روستاهای سه شهرستان سمنان، مهدیشهر و سرخه همچنان در برخی زیرساخت‌های توسعه‌ای محرومند و نیازمند اعتبار برای اجرای این طرح‌ها است.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، افزود: تخصیص اعتبار برای زیرساخت‌ها از جمله طرح‌های راه روستایی، آب آشامیدنی، بهداشت، اشتغال و کارآفرینی روستاه‌های حوزه انتخابیه ضرورت دارد.

معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور پیرو این دیدار، چند دستور مقتضی برای اقدام‌های لازم صادر کرد.

کد مطلب 6940284

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