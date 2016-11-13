به گزارش خبرنگار مهر، امیر منوچهر کاظمی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه فرمانده تیپ مستقل ۳۱۶ زرهی پادگان شهید قهرمان همدان به جایگاه مهم تیپ ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان اشاره و بابیان اینکه تیپ ۳۱۶ از سابقه خوبی برخوردار است، گفت: تیپ ۳۱۶ زرهی پیش از اجرای طرح ثامنالائمه قرارگاهی عملیاتی بود و بعد از اجرای طرح قرارگاه منطقهای شد.
کاظمی با بیان اینکه تیپ زرهی افتخاری برای ارتش و نیروهای زمینی است، افزود: بخش مهمی از افتخارات را مدیون فرماندهانی هستیم که با تلاش خود در تمام شبانهروز و با توجه به محدودیتها آمادگی مدنظر فرمانده کل قوا را داشتهاند.
وی بااشاره به اینکه سایتهای راداری که آسمان غرب کشور را مراقبت میکنند در استانهای غربی قرار دارند، گفت: استانهای غربی در تامین امنیت کشور حائز اهمیت هستند.
کاظمی بابیان اینکه در دوران دفاع مقدس استانهای غربی مورد تهدیدات دشمنان بودند و بعد از دوران دفاع مقدس شاهد تهدید منافقان بودیم که در استانهای غربی نمایان شد، افزود: درحال حاضر امنیت را به نوعی برقرار کردهایم که اجازه هیچگونه تحرکی به دشمن نمیدهیم.
وی بااشاره به راه اندازی یک تیم دانشی در منطقه سومار، عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در هر شرایط و موقعیتی به رسالت خود عمل می کنند.
کاظمی بااشاره به اینکه نیروهای تکفیری در ماورای منطقه، اروپا، آمریکا، آفریقا و خاور دور هر روز جنایتی را انجام میدهند اما به لطف خدا، تدبیر فرمانده کل قوا، وحدت، بیداری و هوشیاری نیروهای مسلح و نیروهای نظامی، مرزبانی، امنیتی در کشور ایران امنیت برقرار است، گفت: امنیت به حدی است که حتی شاهد ترکیدن یک ترقه در کشور نیستیم.
فرمانده قرارگاه منطقه غرب نزاجا با تأکید بر اینکه امنیت موجود در کشور به سادگی به دست نیامده است، افزود: در استان همدان پایگاه هوایی مقتدری وجود دارد که اقدامات پشتیبانی را انجام میدهد.
وی تأکید کرد: پایگاه هوایی مقتدر استان همدان، قرارگاه پدافندی آسمان غرب کشور را رصد کرده و از ورود هرگونه شی به آسمان کشور جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: اگر دشمنان در توطئههای خود موفق نمیشوند علت آن بعد از توکل به خدا و هدایت رهبری، وجود نیروهای مسلح است که توانسته امنیت را حفظ کند.
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