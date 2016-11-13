آثار هنرمندان باید در مواجهه با جبهه باطل تهاجمی باشد

عبدالحمید قدیریان، مسئول دفتر مطالعات کاربردی هنر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی گفت: حضرت زینب(س) در کربلا چیزی جزء زیبایی ندیده اند و صحنه های اربعین خارج از فهم بشر امروز است.

عبدالحمید قدیریان اظهار کرد: سیره امام خمینی (ره) با مواجهه با دشمن شیوه تهاجمی بود و ما چرا در ماجرای اربعین اینگونه برخورد نکنیم و در حالیکه اسراییل اقدام به تاسیس یک گروه پژوهشی برای مطالعه اربعین کرده است، ما باید فضای اصلاحی را متناسب با این حرکت رشد دهیم.

نقاش انقلاب اسلامی با بیان اینکه چرا هنرمندان، آثار تهاجمی را در آثار خود خلق نمی کنند عنوان کرد: طبق آیات سوره اسراء، بحث نابودی اسراییل یک وعده الهی است و نیاز داریم که هنرمندان به این ماجرا ورود نمایند. در صحنه ای که خدا در اربعین برپا کرده است همه سعی دارند جایگاه و نسبت خود را مشخص کنند.

وی ادامه داد: هنرمند در فضای تفکر، خود را رها می کند، سپس با توجه به فضای اطراف هنرمند، شاکله او سبب خلق اثر هنری می گردد.

وی با اشاره به نقش متفکران در اربعین حسینی بیان کرد: متفکران، فضای فکری را مواظبت نمایند و نباید انتظار داشته باشند در فضای پیچیده انحرافات فکری، هنرمند بار سنگین تفکری را نیز بر دوش بکشد.

وی متذکر شد: خداوند راهپیمایی اربعین را به مثابه گلستان در دامن آتش قرار داده است. در منطقه ای پر از آشوب و آتش که هر روز شاهد فجایع انسانی هستیم، خداوند در این منطقه حرکتی با عالی ترین رفتارهای انسانی و محبت قرار داده است و چه بسا در آینده شاهد حضور و پیوستن گروه گروه افراد از جوامع مختلف به جمع شیعیان باشیم و این خیل راهپیمایان که امروز بر اساس حس خود وارد این صحنه شده اند، در آینده ای نزدیک، نیاز به بعد تفکری در خصوص تبیین این حرکت را دارند.

قدیریان با اشاره به اینکه اربعین نعمتی بزرگ و از آیات الهی است که نباید به راحتی از کنار آن بگذریم خاطر نشان کرد: مسلماَ این آیه، غایت روشنی دارد و مسیر بشریت را به سمت حرکت در جهت خواست الهی سوق می دهد که بسیار بیشتر از عبادات فردی ارزش دارد.

مسئول دفتر مطالعات کاربردی هنر مرکزحوزه هنری ادامه داد: ما باید نسبت خودمان را با این آیات مشخص کنیم تا بیشترین و بهترین نقش را داشته باشیم و فرصت گرانبهایی را که در بحث انقلاب اسلامی در ایران از دست داده ایم را مجددا در حادثه اربعین تکرار نکنیم.

این هنرمند فرهیخته ایرانی افزود: من از نقاشان انقلاب هستم و همچنان به توفیق خدا در این مسیر گام بر می دارم. هر واقعه فضای خودش را دارد و خوشحالم که این جمع برپا شده و کسانی مانند شما هستند که فضای فکری برای هنرمند ایجاد می کنند.

خالق سلسله آثار نقاشی آسمان حسین(ع) بیان کرد: به جای اینکه مدام نگران هنر و هنرمند باشیم، فضای عقلی و فکری به هنرمند بدهیم.

وی یادآور شد: مطمئنم چیزی که در اربعین تجلی می کند و در دل و ذهن افراد است، همان جمله حضرت زینب(س) است که فرمودند: جز زیبایی ندیدم.

عبدالحمید قدیریان در پایان گفت: ما مکلف به معرفت به نور اهل بیت(ع) هستیم و الان صحنه برای ما درست شده است و امام خمینی (ره) هم ما را دعوت به حضور هجومی علیه دشمنان بشریت می کرد و رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند اسراییل ۲۵ سال دیگر نابود خواهد شد و همه از جمله ما هنرمندان، خصوصاً باید در راستای تحقق این امر تلاش کنیم.