امیر جلالیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره آموزش کشوری آنست ویژه مربیان سگ های جستجو و نجات سراسر کشور در اصفهان آغاز به کار کرد.

وی بیان داشت: دوره آموزشی کشوری مربیان سگ های جستجو و نجات با حضور مدرسین فدراسیون بین المللی صلیب سرخ در مرکز بین المللی آموزش های تخصصی امداد و نجات استان اصفهان آغاز به کار کرد.

سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان اصفهان از برنامه ریزی سازمان امداد و نجات برای تربیت مربیان واجد شرایط ارائه این آموزش ها برای انتقال دانش و تجربه مربوطه به سایر کشورهای منطقه خبر داد و افزود: تیم های آنست در عملیات جستجو و نجات، بر ضرورت ارتقای دانش و مهارت مربیان سگ های جستجوگر است.

وی هدف از برگزاری این دوره را که با نظارت سازمان امداد و نجات و همکاری معاونت امداد و نجات جمعیت هلال استان برگزار می شود، ارتقاء توان عملیاتی تیم های آنست اعلام و تصریح کرد: این دوره آموزشی ویژه ۹۰ نفر از مربیان سگ های جستجو و نجات بوده و با حضور مربیان فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مرکز بین المللی آموزش های تخصصی امداد و نجات جمعیت استان اصفهان برگزار می شود.

جلالیان با بیان اینکه دوره آموزشی فوق الذکر به صورت تئوری و کارگاه های عملیاتی اجرا می شود، گفت: مباحث این دوره شامل جستجو و نجات، کار در شب، فرمان پذیری، قوانین ایمنی، برخورد با مصدوم و دیگر مباحث تخصصی در این زمینه است.