۱۴ هزار هرمزگانی عازم کربلا شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از حج و زیارت هرمزگان، امان الله ماندگاری در هشتمین نشست ستاد اربعین حسینی استان هرمزگان با بیان اینکه سهمیه زائران هرمزگانی برای اربعین ۱۰ هزار نفر تعریف شده بود، عنوان کرد: تا پایان امروز ۱۶ هزار و ۹۷۰ نفر هرمزگانی در سایت سماح ثبت نام کردند که برای ۱۵هزار و ۴۶۰ نفر ویزا صادر شده است.

ماندگاری اضافه کرد: ۱۴ هزار نفر از زائران هرمزگانی تا امروز از استان خارج شده و برای زیارت اربعین اعزام شده اند که ۴۰ درصد بیش از سهمیه تعیین شده بوده است. تا ۲۷ آبان نیز سایت سماح برای ثبت نام زائران اربعین فعال خواهد بود.

جاسم جادری هم در هشتمین نشست ستاد اربعین حسینی استان هرمزگان با اشاره به بازدید خود از مسیرهای عبور زائران و موکب های خدمات رسانی زائران اربعین، عنوان کرد: پذیرایی از زائران امری تاریخی در بین شیعیان است و در طول مسیر حرکت زائران اربعین نیز موکب های فراوانی برای خدمت به زائران برپا شده است.

استاندار هرمزگان ادامه داد: حرکت زائران در اربعین حسینی حرکتی الهی است که کمر دشمنان اسلام را خواهد شکست.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه اخلاص بسیاری در بین زائران اربعین وجود دارد، تصریح کرد: زیارت اربعین سرمایه عظیمی برای اسلام است که باید از آن بهره ببریم.

جادری با تاکید بر رعایت توصیه های ایمنی و امنیتی توسط زائران، اظهار داشت: مسائل امنیتی برای روز اربعین نیز باید به خوبی رعایت شود و در ارسال امکانات نیز کوتاهی نداشته باشیم.

وی گفت: موکب هرمزگان در کربلا امکانات بسیار خوبی را برای زائران فراهم کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به شهادت و مجروح شدن زائران هرمزگانی در حادثه تروریستی سامرا، بیان داشت: پس از این حادثه گروهی از دستگاه های مسئول در استان تشکیل شد که با تک تک مجروحان این حادثه ملاقات داشتند.

بهروز اکرمی افزود: هرآنچه در توان استان بوده برای پیگیری مداوای مجروحین این حادثه و رسیدگی به خانواده های شهدای این حادثه انجام شد و همه مدیران استان در این خصوص پای کار بودند.