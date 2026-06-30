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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

خدمت رسانی ۱۵ موکب هرمزگانی در تشییع رهبر شهید انقلاب

خدمت رسانی ۱۵ موکب هرمزگانی در تشییع رهبر شهید انقلاب

بندرعباس- رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: در تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ۱۵ موکب هرمزگانی در تهران به مردم خدمات رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی مولاپرست اظهار کرد: ۱۵ موکب هرمزگانی در منطقه ۱۶ تهران مستقر می‌شوند و در هر موکب بیش از ۳۰ خادم به زائران خدمات ارائه می‌دهند.

وی گفت: این موکب‌ها از شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، سیریک، قشم، حاجی آباد و جاسک، و موکب اهل سنت دیوان بندرلنگه است که به زائران تشییع رهبر خدمت رسانی می‌کنند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: موکب‌های هرمزگانی از سیزدهم تا ۱۶ تیر در تهران مستقر هستند.

وی افزود: در مشهد نیز موکب‌های هرمزگان از ۱۵ تا هجدهم تیر در دانشگاه فردوسی مستقر می‌شوند.

مولاپرست گفت: همزمان با تشییع رهبر شهید در ۱۷ تیر در کربلا، موکب مدافعان تنگه هرمز به زائران خدمت رسانی می‌کند.

کد مطلب 6875291

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