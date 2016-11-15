۱۰ آذر آخرین مهلت ارسال آثار به بخش «لوح نگار» جشنواره «عمار»

به گزارش خبرگزاری مهر، «لوح نگار» و «پاورپوینت» یکی از قالب‌های هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» است که در آن علاقه مندان و فعالان می‌توانند تولیدات خود را با موضوعات متناسب با فراخوان جشنواره شرکت دهند.

امروزه، در خیلی از مکان‌های آموزشی و کلاس های درس از ابزار پاورپوینت برای ارایه محتوا استفاده می‌کنند و مدارس زیادی مجهز به سیستم نمایش روی پرده برای این فایل‌ها هستند.

همچنین نرم‌افزارهای ارایه محتوا مثل پاورپوینت و پرزی، ابزاری در دسترس همه هستند که می‌توانند همانند فیلم، محتواهای مختلفی مثل داستان و قصه یا یک حرف جدی، مثل مقاله سینمایی را ارایه کنند اما علی‌رغم تولیدات خوبی که در این حوزه وجود دارد و معمولا خیلی از ما بارها از این گونه محصولات استفاده کرده ایم، این آثار در جایی ضریب پیدا نمی‌کنند و دیده نمی‌شوند، به همین دلیل در جشنواره «عمار» تصمیم گرفته شده است بخشی برای این قالب‌ها در نظر گرفته شود.

یکی از اولویت‌های جشنواره در استفاده از این ابزار، ترغیب مردم برای ثبت و رسانه‌ای کردن سوژه‌های زمین مانده و روایت اتفاقات تاریخی است و بسیاری از افراد به عنوان بخشی از مهارت‌های عمومی کامپیوتر با نرم‌افزارهایی مثل پاورپوینت آشنا هستند و می توانند از آن استفاده کنند.

علاقه‌مندان و تولیدکنندگان فایل‌های پاورپوینت یا پرزی و سایر نرم افزارهای ارایه دهنده، می‌توانند آثار خود در بخش «لوح نگار» جشنواره «عمار» و در موضوعات مثل تاریخ معاصر ایران، نقد درون گفتمانی، بیداری اسلامی و جهانی، اقتصاد مقاومتی، ایران و آمریکا را جهت شرکت در جشنواره ارایه کنند.

جشنواره مردمی فیلم «عمار» به روال ادوار قبل، دی ماه ۹۵ همزمان در تهران و نقاط مختلف کشور، برگزار می‌شود و متقاضیان شرکت در بخش «لوح نگار» می‌توانند تا ۱۰ آذر با مراجعه به تارنمای AmmarFest.ir ،آثار خود را ثبت نام کنند و حداکثر پنج روز بعد از آن، تحویل دبیرخانه دهند.