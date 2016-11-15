پوستر جشنواره «سینماحقیقت» رونمایی شد/ طرحی طاووسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سه‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه پوستر دهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» با حضور حسین ترابی مستندساز پیشکسوت سینمای ایران، سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد دبیر جشنواره و جمعی دیگر از معاونان و مدیران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی رونمایی شد.

در ابتدای این مراسم شهنام صفاجو مدیر اجرایی و روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» گفت: طراحی پوستر یکی از امور دشوار و زمان‌بر هر جشنواره‌ای است و طراحان پوستر معمولاً به ایده‌ها و طرح‌هایی مبتنی بر فرم یا مفهوم تکیه می‌کنند که ممکن است مورد توجه قرار بگیرد یا خیر، اما این پوستر که توسط علی باقری برنده سیمرغ بلورین بهترین پوستر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر طراحی شده، ترکیبی از فرم و مفهوم است که امیدوارم نظر اهالی سینمای مستند و دوستان رسانه‌های جمعی را جلب کند.

حسین ترابی هم درباره‌ طراحی این پوستر گفت: پوستر خوب و چشم‌نوازی است. علی باقری بسیار باهوش بوده که پاهای طاووس را که بسیاری معتقدند نازیبا است، در این پوستر جای نداده و به بال‌های زیبای این پرنده اکتفا کرده است. به نظر من حتی می‌توان براساس این پوستر آنونسی طراحی کرد.

طباطبایی‌نژاد هم بر چشم نوازی و زیبایی این پوستر تاکید کرد و آن را گویای زیبایی حقیقت دانست.

در ادامه‌ این مراسم محمد شکیبانیا از اعضای شورای مستند مرکز گسترش گفت: این پوستر برای من جالب بود و به نظرم ایده به کار گرفته شده در آن بسیار اجرایی است. در تاریکی چشم‌هایی باز می‌شود و فضایی زیبا را به تصویر می‌کشد که پر طاووس است.

سیدحسین حق‌گو هم تاکید کرد: دست‌نویس بودن و خوشنویسی که روی پوستر انجام شده است و منطبق بر کل کار به نظر می‌رسد، جالب است. استفاده به جا از هلال‌های روی پر طاووس برای گنجاندن چشم مستندسازان هم اوج شگفتی طراحی این پوستر است.

علی باقری که هم‌اینک در خارج از کشور به سر می‌برد نیز در پیامی درباره طراحی پوستر دهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» اظهار کرد: هر شخصی از منظر و دید خودش دنیای پیرامونش را درک می‌کند. هنرمندان و مستندسازان هم از این قاعده مستثنی نیستند. من در طراحی پوستر دهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، هر یک از چشم‌های نقاشی شده را که با شکل و رنگ‌های مختلفی قابل تفکیک هستند، به عنوان سمبل و مُعرف هر مستندساز به تصویر کشیده‌ام. در این طراحی سعی شده مجموع چشم‌ها و نگاه‌های مختلف در کنار هم تبدیل به پرنده‌ای بشود که به باور همگان مظهر زیبایی و غرور است و این کنار هم بودن جایی نیست جز جشنواره «سینماحقیقت». باید اضافه کنم که در این طراحی پوستر، همه عناصر نقاشی شده است، حتی نوشته‌های پوستر دستنویس شده‌اند و سعی شده که با خطوط روان، پوستر بتواند نگاه‌های رها، بازیگوش و پویای کاشف حقیقت را به بیننده القا کند.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است در پردیس سینمایی چارسو برگزار خواهد کرد.