احداث کارخانه خودروسازی در ساوه ۳هزار شغل ایجاد خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی که با حضور مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اراک برگزار شد، با اشاره به سرمایه گذاری شرکت رنوی فرانسه در استان مرکزی برای احداث کارخانه خودروسازی در ساوه، اظهار داشت: سرمایه گذاری این طرح بالغ بر ۴۰۰میلیون یورو است که ۶۰درصد این سرمایه گذاری را شرکت رنوی فرانسه تامین خواهد کرد و مابقی توسط طرف ایرانی این سرمایه گذاری تامین می شود.

وی افزود: نیازهای انجام این سرمایه گذاری و زیرساخت های لازم آن مورد بررسی قرار گرفته و ساوه محل مناسبی برای اجرای این سرمایه گذاری است و در کمتر از یک سال آینده عملیات اجرایی و ساخت و ساز این پروژه آغاز خواهد شد و همراه با ساخت و سازها، تولید هم شروع می شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: مقرر است این شرکت در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت قطعی خود برسد که تولید ۳۰۰هزار خودرو در سال است و این سرمایه گذاری بزرگ، بیش از سه هزار شغل در منطقه ایجاد خواهد کرد.

زمانی قمی تصریح کرد: تمامی مدیران دستگاه های خدماتی و زیرساختی استان برای همکاری در اجرای این پروژه، موظف و مکلف شده اند تا شرایط و زیرساخت لازم برای اجرای این طرح بدون اتلاف وقت فراهم شود.

وی خاطرنشان ساخت: رابطین داخلی و خارجی که پیگیر امور این سرمایه گذاری هستند، باید فرایند انجام امور اولیه و اخذ مجوزها را به طور جدی پیگیری کنند تا هر چه سریعتر این طرح عملیاتی شود.