به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تابش مدیرعامل بنیادسینمایی فارابی در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران روز یکشبنه ۲۳ آبان ماه با حیدر نوری جلوخان مدیر شبکه ماهواره ای کربلا و حسنین الهانی کارگردان سینما و مدیر جشنواره النهج عراق دیدار و گفتگو کرد.

علیرضا تابش گفت: ایران یک کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه است و سال ها است که سینما در آن به طور جدی پی گیری شده است. با توجه به فراگیری و رشد شبکه های اجتماعی در دنیا و فرصت و تهدید رسانه های نوین کشورهای اسلامی از جمله ایران که تصویر و سینمای متفاوتی را به مخاطبان جهانی عرضه می کنند استفاده بهینه از ظرفیت این رسانه ها بسیار مهم است.

وی بیان کرد: بنیاد سینمایی فارابی مولود انقلاب اسلامی است و در سه دهه گذشته همواره سعی کرده است در کنار سینماگران، آنان را همراهی کند. ایران یک کشور مهم در منطقه است و سال ها است که سینما در سپهر فرهنگی ایران به طور جدی و موثر حضور داشته و دارای پیشینه است.

تابش بیان کرد: در دورانی که هژمونی سینمای هالیوود و غرب بر بازار جهانی تولید و نمایش فیلم سایه افکنده، محصول سینمای ایران با پیام متفاوت در تلویزیون، جشنواره های سینمای و رویدادهای بین المللی همواره مورد توجه بوده است.

وی سازمان سینمایی را به لحاظ مدیریتی در جمهوری اسلامی یک سازمان متنوع دانست و ادامه داد: انجمن سینمای جوانان متولی فیلم کوتاه و غیر حرفه ای است و بنیاد سینمایی فارابی نیز متولی حمایت از سینمای حرفه ای است. از افتخارات مهم سینمای ایران این است که بخشی از جوانان هنرمند که فیلم های کوتاه و غیر حرفه ای می سازند، رشد کرده و در داخل و خارج کارنامه کشور بسیار ارزشمندی از خود به جای گذاشته‌اند.

مدیر عامل بنیاد فارابی به محتوای شبکه تلویزیونی کربلا و سایر شبکه های ارزشی عراق اشاره کرد و گفت: بنیاد فارابی پخش بین المللی تعداد زیادی از فیلم های سینمایی در حوزه های مختلف از جمله تاریخی، دینی و کودک و نوجوان را بر عهده دارد که می تواند مورد استفاده دست اندرکاران شبکه کربلا نیز قرار گیرد.

وی تاکید کرد: توسعه حضور سینمای ایران در جهان اسلام از طریق اکران فیلم های ایرانی و پخش دی وی دی محصولات سینمایی در دستور کار موسسات سینمایی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

تابش استقبال گسترده مردم ترکیه و عراق از فیلم محمد رسول الله (ص) ساخته مجید مجیدی را توفیقی برای سینمای ایران دانست و گفت: فیلم های مرتبط با تاریخ اسلام نظیر «محمد رسول الله (ص)» و «رستاخیز» جزو تولیدات استراتژیک در سینمای ایران محسوب می شود که امیدواریم زمینه اکران آنها در کشورهای اسلامی و سایر کشورها بیش از پیش فراهم شود.

وی در پایان سخنان خود با تاکید به اینکه بنیاد سینمایی فارابی متولی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان است و وظیفه حمایت از سینمای کودک و نوجوان در تولید و برگزاری جشنواره را برعهده دارد، افزود: یکی از کارهای جدیدی که از سال گذشته در بنیاد فارابی آغاز شده، راه اندازی نخستین المپیاد فیلمسازی نوجوانان با جامعه هدف گروه سنی ۱۲ تا ۱۹ سال که معمولا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، بوده است.

حیدر نوری جلوخان مدیر شبکه ماهواره ای کربلا نیز گفت: محصولات فیلمسازان ایرانی در حوزه فیلم های کوتاه، انیمیشن، فیلم داستانی و مستند جهت پخش در این شبکه ماهواره ای انتخاب شده است.

وی با استقبال از همکاری با بنیاد سینمایی فارابی در حوزه تامین فیلم و نمایش آثار برگزیده فیلمسازان نوجوان المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران، تامین محتوا در رسانه های کشورهای اسلامی را بسیار مهم توصیف کرد.

جلوخان در پایان این دیدار یک قطعه انگشتر از سنگ مرقد مطهر حضرت امام حسین (ع) را به مدیرعامل بنیاد فارابی اهدا کرد.

علیرضا تابش نیز یک جلد کتاب عکس «زیارت اربعین» را که یادگار هنرمندان عکاس در زیارت اربعین سال ۱۳۹۳ بود به حیدر نوری جلوخان اهدا کرد.

حسنین الهانی کارگردان سینما و مدیر جشنواره النهج عراق نیز در این نشست به تشریح چگونگی برگزاری جشنواره «النهج» در شهر کربلا اشاره کرد و گفت: در اولین دوره این جشنواره که سال ۲۰۱۵ برگزار شد تعداد ۷۰ فیلم از ۷ کشور درخواست حضور داشتند.

الهانی با تاکید بر اینکه سینما یک رسانه مهم برای آگاهی بخشی است و گشایشی را در مجامع بین المللی انجام می دهد، گفت: در دومین دوره جشنواره «النهج» که سایت ویژه جشنواره نیز به چهار زبان عربی، انگلیسی، فرانسه و فارسی راه اندازی شد تعداد ۲۰۰ فیلم از ۲۲ کشور درخواست حضور داشتند و در آیین پایانی جشنواره جایزه بهترین فیلم به سجاد موسوی کارگردان ایرانی فیلم «مرد نمکی» تعلق گرفت.

این کارگردان سینما در پایان سخنان خود ضمن اشاره به اینکه برای سومین دوره این جشنواره، ۶۰۰ فیلم از ۶۶ کشور درخواست حضور دارند، بیان کرد: شمش های طلای ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ گرمی جوایزی هستند که در این دوره به ترتیب برای نفرات اول تا سوم در نظر گرفته شده است و در بخش بزرگداشت نیز شمش نقره اهدا می شود.