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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۰۲

ترزا می اعلام کرد:

عزم انگلیس برای رهبری جهان و تأمین منافع اقتصادی خود پس از برگزیت

عزم انگلیس برای رهبری جهان و تأمین منافع اقتصادی خود پس از برگزیت

نخست وزیر انگلیس در سخنانی نوعی نقشِ رهبری را برای کشورش متصور شد که بر اساس آن رونق اقتصادی و موفقیت کشورش پس از «برگزیت» تضمین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس امروز در سخنانی اعلام کرد که کشورش باید به رهبریِ دنیای مدرنِ پس از خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) بپردازد.

وی در ادامه تصریح کرد: ایفای نقش رهبری انگلیس باید آرام و قاطعانه باشد تا بتواند عصر نوینی از جهانی سازی را در همه جا پیاده سازی نماید.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت انگلیس، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در اظهارات امروز خود تأکید کرد: می توانیم برای رسیدن به چنین لحظه ای به پا خیزیم و از فرصت جهانی عظیمِ ایجاد شده استفاده کنیم تا از این راه به ارائه نوعی از رهبری بپردازیم که متضمن رونق اقتصادی، موفقیت کشور و تأمین کننده آینده جهانی باشد که می خواهیم آن را برای فرزندانمان باقی بگذاریم.

کد مطلب 3825593

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
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      امیدوارم این خانم که مدعی است باید قوی باشیم مستقل و دنباله رو امریکا نباشد و واقعیتها به خصوص قدرت ایران را با زبان گویا بیان کند

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