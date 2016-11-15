توسعه و راه اندازی کتابخانه های دیجتالی در استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رویا اسماعیلی در آیین تکریم مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی که روز سه شنبه در کتابخانه امام خمینی قزوین برگزار شد اظهارداشت: مهمترین عناصر ترویج فرهنگ کتاب را باید در کتاب، کتابدار و کتابخانه جستجو کرد.

وی افزود: کتاب در عصر کنونی مهمترین عنصر فرهنگی است و به عنوان دوستی با تجربه ارزشمند می تواند یار و انیس همه افراد در سنین مختلف باشد.

اسماعیلی تصریح کرد: اگر کتاب در ردیف اولویت‌های مهم و روزمره زندگی مردم قرار گیرد می تواند در زندگی

فردی و اجتماعی تاثیر سازنده‌ای داشته باشد.

وی گفت: کتابداران در عرصه فرهنگ نقش محوری ایفا می‌کنند و با داشتن مهارت‌های ویژه‌ در برقراری ارتباط و تعامل با مخاطبان می توانند خدمات موثری به گروههای هدف ارائه کنند.

مدیرکل کتابخانه های استان یادآورشد:کتابداران بارفتار خود میتوانند در تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به مطالعه بسیار موثر عمل کنند و در جذب افراد برای عضویت در کتابخانه ها موثر باشند.

وی گفت: کتابخانه ها در اشاعه فرهنگ مطالعه، می توانند به عنوان کانونهای مهم پرورش نخبگان، عالمان و شخصیت‌های برجسته نقش ایفا کنند و با ایجاد جذابیت در آنها و تامین مکانهای مورد نیاز برای همه گروهها بویژه کودکان به جذب بیشتر افراد به این مراکز فرهنگی کمک شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین تصریح کرد: کتابداران بازوان توانمند نهاد کتابخانه‌های عمومی هستند که در راستای خدمات رسانی به همه اقشار جامعه تلاش می‌کنند و با توجه به گسترش علوم و فناوری و تغییر

در زندگی افراد لازم است متناسب با رشد تکنولوژی، کتابخانه‌های دیجیتالی و الکترونیکی در کنار کتابخانه‌های عمومی راه اندازی شود.

وی بیان کرد: امسال کتابخانه روستایی کلج به عنوان کتابخانه نمونه کشوری انتخاب شد و مهدی امینی و مریم حاجی زاده از استان قزوین به عنوان کتابخوانان برتر کشوری معرفی شدند که این درخشش افتخاری برای استان قزوین است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: امیدوارم با اقدامات موثرانجام شده در این نهاد شاهد کسب موفقیت‌ های بیشتر و افزایش رشد سرانه مطالعه در استان باشیم.

در این مراسم از کتابداران و کتابخوانان نمونه استانی و کشوری تجلیل شد.