فرانسه شهرک سازی صهیونیست ها در اراضی اشغالی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دولت فرانسه سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، «رومان نادال» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در سخنانی اظهار داشت: حمایت وزارت خارجه اسرائیل از شهرک نشینان کرانه باختری برای باقی ماندن در منازلی که اعراب فلسطینی مالک آن هستند، اقدامی نگران کننده است و به راهکار ایجاد ۲ دولت آسیب می زند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در صورتی که با قانون مذکور موافقت شود، علاوه بر تهدید راهکار ایجاد ۲ دولت، تنش ها نیز افزایش می یابد؛ پاریس در قبال این موضوع نگران است. شهرک های اسرائیلی به هر صورت که باشد، طبق قوانین بین المللی فاقد مشروعیت است و از اسرائیل درخواست می کنیم به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد.

گفتنی است، رژیم صهیونیستی با ایجاد شهرک های صهیونیستی جدید در اراضی اشغالی فلسطینی در صدد توسعه محدوده تحت اشغال خود و فشار آوردن به فلسطینی ها است.