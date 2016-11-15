به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز امروز در گزارشی از احتمال حضور جنگ طلبان در کابینه رئیس جمهور منتخب آمریکا سخن گفت.

بر اساس این گزارش که با عنوان «ترامپ احتمالاً حامیان جنگ عراق را به قدرت می رساند» منتشر شد، رویترز اعلام کرد: علیرغم مخالفت ادعائی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب با تهاجم سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق، وی در حال بررسی ورود چندین گزینه ای به کاخ سفید و پُست های امنیت ملی این کشور است که از حامیان اصلی این جنگ بوده اند.

رویترز در ادامه تأکید کرد: در میان افرادی که امکان حضورشان در تیم ترامپ وجود دارد، «جان بولتون» (John Bolton) مقام ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا و «جیمز وولسی» (James Woolsey) مدیر پیشین سیا هستند؛ هر دوی آنها به شدت از جنگ عراق حمایت می کردند.

این خبرگزاری غربی در ادامه افزود: همچنین «فردریک فلیتز» (Frederick Fleitz) در میان تیم انتقالی که در حال برنامه ریزی برای دوره ریاست جمهوری ترامپ می‌باشد، حضور دارد؛ وی کسی است که مشاور ارشد بولتون در سازمان سیا بود و پیشتر اطلاعات ناقص درباره برنامه تسلیحات کشتار جمعی در عراق را راستی آزمائی می کرد.

«پُل پیلار» تحلیلگر آمریکایی در حوزه اطلاعات تأکید کرد که با تجربه ناچیر ترامپ در زمینه سیاست خارجی و نیز اطلاعات متناقضی که درباره سیاست های اتخاذی به وی داده شده است، انتخاب اعضای ارشد تیم دولت او موضوعی بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.

وی که هم اکنون کرسی استادی در دانشگاه جرج تاون را در اختیار دارد، تصریح کرد: روندی که ادامه آن را به مشاهده نشسته ایم و باید نگرانِ آن باشیم این است که با رئیس جمهوری مواجه هستیم که در بسیاری از مسائل سیاست خارجی فاقد هرگونه اطلاعات است. لذا باید به تصدی های واگذاری او برای بررسی تبعات تصمیمات آتی اش پرداخت.