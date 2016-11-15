۳۵۰ عنوان برنامه طی هفته بسیج در شهرستان دامغان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوشقدم شامگاه سه شنبه در نشست هماهنگی و برنامه ریزی هفته گرامیداشت بسیج به میزبانی سپاه ناحیه دامغان ضمن تشریح رئوس برنامه های شاخص این هفته، بیان داشت: فضاسازی و آماده سازی پایگاه های بسیج سطح شهرستان و حوزه های مقاومت بسیج شهری و روستایی، همایش پیاده روی و مسابقات ورزشی و فرهنگی، اجرای نمایشنامه واقعه کربلا و برگزاری شب خاطره با حضور راویان دفاع مقدس در زمره برنامه های هفته بسیج دامغان خواهد بود.

وی افزود: دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، اردوی بسیج سازندگی، برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم، افتتاح استخر پرورش ماهی(طرح اقتصاد مقاومتی)، دیدار سرمربیان و فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج شهرستان با امام جمعه، برگزاری جشنواره غذاهای سنتی دامغان، برگزاری اردوهای جهادی دانشجویان بسیجی دانشگاه های دامغان و همایش بصیرتی کارمندان دولت از دیگر برنامه های این هفته در دامغان است.

گردهمایی بزرگ بسیجیان دامغان ۵آذرماه

فرمانده سپاه ناحیه دامغان با بیان اینکه رژه موتوری و گلباران قبور مطهر شهدا توسط بسیجیان شهرستان همزمان با هفته بسیج صورت خواهد گرفت، گفت: همایش بزرگ بسیجیان دامغان پنجم آذرماه و همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفان به فرمان امام راحل(ره) و تجلیل از بسیجیان شاخص دیگر برنامه محوری هفته بسیج در دامغان است.

خوشقدم بیان داشت: در این هفته همچنین نمایشگاه کتاب و محصولات اقتصاد مقاومتی، برگزاری کارگاه های آموزشی تائید محتوا و فرهنگی، مشاوره سبک زندگی وبرگزاری یادواره شهدای دانش آموز برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه شعار محوری هفته گرامیداشت بسیج به عنوان، بسیج، انقلاب و خدمتگزاری نامگذاری شده است، افزود: امروزتفکر بسیجی در کشور در حال ترویج و گسترش است و این تفکر ارزشمند و مقدس نشانه رسیدن به استقلال محسوب می شود لذا اعتبار و ارتقاء شخصیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران، امروز به برکت بسیج است.

حضور بسیج در تمام عرصه ها افتخار آفرین است

فرمانده سپاه ناحیه دامغان با بیان اینکه ضرورت حضور بسیج در عرصه ملی و بین المللی برکسی پوشیده نیست، گفت: ثمره حضور بسیج در دفاع از کشور و دفاع از مظلومان عالم قابل مشاهده است و این لشگر مخلص خدایی با فعالیت و حضوری ارزشمند در زمینه های مختلف توانسته نقشه ها و توطئه های دشمنان را برملا و خنثی کند.

خوشقدم با تاکید بر اینکه پیروزی و موفقیت های بسیج زمینه ساز الگوسازی برای سایر کشورهای منطقه و جهان است، ابراز داشت: این مهم نشان از حضور بسیج و بسیجیان در تمامی عرصه ها دارد که خود را تابع ولایت فقیه می دانند و به عنوان افتخاری بسیار بزرگ در این راه گام برمی دارند.

وی افزود: امام راحل(ره) فرمودند «در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام» همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرمودند «بسیج یعنی نیروی کارآمد برای همه میدان ها» لیکن ما نیز باید راه، روش و سیره این دو بزرگوار را دنبال کنیم چرا که فکر بسیجی نجات بخش امت اسلامی و برگرفته از ایده اسلامی است و امیدواریم برنامه های هفته گرامیداشت امسال با همراهی و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان و بسیجیان، رزمندگان و ایثارگران با شکوهتر از سال های قبل برگزار شود.