به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف شامگاه سه‌شنبه در جریان سفر به قم و همزمان با برگزاری نشست شورای ملی زیارت، در آیین افتتاح شبستان حضرت زینب(س) حرم مطهر حضرت معصومه(س) حضور یافت.



معاون اول رئیس‌جمهور در این آیین با همراهی جمعی از مسئولان کشوری و استانی، شبستان حضرت زینب(س) که در زیرزمین صحن پیامبر اعظم(ص) احداث شده را افتتاح شد.



این شبستان با زیربنایی در حدود ۸ هزار مترمربع، در مجموعه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) قرار دارد و افتتاح آن همزمان با برنامه‌های مرتبط با نشست شورای ملی زیارت در قم انجام شد.



یکی از موضوعات مطرح شده در کارگروه ملی زیارت موضوع اختصاص اعتبار لازم برای استفاده حداکثری از این شبستان بوده است.



موضوع موقات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و پیشنهاد تخصیص اعتبار برای خرید خودروهای برقی جهت سهولت دسترسی زائران از خیابان های اطراف به حرم مطهر بانوی کرامت از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده بوده است.