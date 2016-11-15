ایجادزیرساخت های لازم برای تبدیل جوادآباد به شهرمدرن دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر جوادآباد عصر سه شنبه برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به بازدید فرماندار شهرستان ورامین از شهر جوادآباد و دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص توسعه جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی این شهر، راهکارهای ایجاد زیرساخت های لازم برای جذب و افزایش جمعیت بررسی شود.

شورای شهر جوادآباد در همین خصوص مقرر کرد که پس از بررسی های لازم، طی مراحل قانونی نسبت به تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدامات مناسب و شایسته ای انجام شود.

گفتنی است، در دو ماه اخیر وزیر راه و شهرسازی و فرماندار شهرستان ورامین با توجه به پتانسیل و ظرفیت های جوادآباد، پیشنهاد «شهر مدرن» جوادآباد را داده که نیازمند زیرساخت هایی برای ارتقای شهر فعلی به این شهر مدرن است.

در بخش دیگری از جلسه شورای شهر جوادآباد مقرر شد پرونده بدهی های مسکن مهر «فاطمیون» که مدت های طولانی محل مناقشه بوده، مورد بررسی و پیگیری مجدد شهرداری قرار گرفته و نتیجه این پیگیری ها به شورای شهر اعلام شود.