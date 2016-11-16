کوبا از هرگونه همکاری علمی با ایران استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فیدل کاسترو دیاز بالارت، مشاور عالی علمی دولت کوبا در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: کشور کوبا در حوزه بیوتکنولوژی تجربه ۲۵ ساله دارد و همکاری ایران و کوبا نیز بسیار با سابقه است و امروز کشور کوبا جایگاه دوم را در درآمدهای بیوتکنولوژی در دنیا دارد.

وی افزود: کوبا به دنبال توسعه علم و فناوری بوده و پیشرفت های خوبی در حوزه فناوری های مرتبط با حوزه کشاورزی داشته است.

به گفته کاسترو، در کشور کوبا به یمن تلاش ۵۱ ساله بعد انقلاب، یک مرکز بسیار پیشرفته ای با نام «سنیک» راه اندازی شد و بسیاری از نخبگان علمی ما دانش آموخته این مرکز هستند.

وی با اشاره به جزئیات بیشتر این مرکز، گفت: این مجموعه یک مجموعه پیچیده است برای تولید دارو بر مبنای بیوتکنولوژی که ۳۶ شرکت ۲۲ هزار نیرو و ۷ هزار دانشمند و استاد را در خود جای داده است و دو سوم نیازهای دارویی کوبا را پوشش می دهد.

مشاور عالی علمی دولت کوبا تصریح کرد: برای خیلی ها باور کردن این موضوع سخت بود که کوبا سه سال بعد از پیروزی و سه سال پس از مبارزه با بی سوادی به این پیشرفت های چشمگیر برسد که همه این پیروزی ها نتیجه رهبری خوب در کشورمان بود.

کاسترو در خصوص پیشرفت های حوزه نانوتکنولوژی در کوبا، بیان کرد: از سال ۲۰۰۶ به بعد در چارچوب یک مطالعه بین المللی توانستیم نیازهای نانوی خود را نسبتا برطرف کنیم و اخیرا نیز مرکزی به نام "مرکز مطالعات پیشرفته" در کشور تاسیس شده است.

وی افزود: در مرحله بعدی قصد داریم تاسیسات نانوتکنولوژی را در کوبا بنیان گذاری کرده و به موازات آن پارک علمی و تکنولوژیک و یک آزمایشگاه مرجع ایجاد کنیم تا برخی تولیدات خود را به منصه تولید و تجاری سازی برسانیم.

مشاور عالی علمی دولت کوبا اظهار کرد: پارلمان کوبا قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری دیگر کشورها فراهم کرده است که هدف از تصویب این قانون، ایجاد شرایط مناسب برای ارتباط گرفتن با دیگر کشورها مثل ایران است.

وی با اشاره به شباهت های ایران و کوبا، گفت: هر دو کشور ایران و کوبا کشورهای انقلابی هستند و سالها است با یکدیگر همکاری های نزدیکی دارند و دوستی، وحدت و مودت رهبران دو کشور، مواضع مشترک و تحریم های ظالمانه امپریالیسم این دو کشور را به یکدیگر نزدیک تر کرده است.

به گفته کاسترو، مدل موفقیت و اقتصادی ایران برای کشوری مانند کوبا نیز جذاب بوده و علاقمندیم در این زمینه از تجربیات ایران استفاده کنیم، زیرا اعتقاد داریم ایران در زیر فشار تحریم ها توانسته با اتکا به داشته های خود و با رهبری درست و مناسب به پیشرفت های خوبی در عرصه علم و فناوری برسد.

وی افزود: معاونت علمی نیز سردمدار این پیشرفت های تکنولوژیک در ایران است و از هر گونه همکاری با ایران خوشنود شده و با آغوش باز به استقبال هر نوع همکاری با ایران می رویم .

وی همچنین از پیشنهاد سخاوتمندانه جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد مرکز تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران در کوبا به گرمی استقبال کرد و مراتب تشکر خود را از ارادت جمهوری اسلامی ایران و دکتر ستاری اعلام کرد .