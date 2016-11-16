گفتگوهای مستمر دیپلماتیک ایران و عراق برای سهولت در تردد زائران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی به اتفاق رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، پس از بازدید میدانی از پایانه مرزی مهران در حاشیه این دیدار، گفت: در حال حاضر وضعیت تردد زائران در گیت های خروج از ایران و پذیرش در عراق روان بوده و به سهولت در حال انجام است و مشکل خاصی از این بابت وجود ندارد.

وی افزود: طی گفتگوهای دیپلماتیک با همتایان عراقی به صورت میدانی و مستمر، تمهیدات لازم برای سهولت در روان سازی تردد زائران در آن سوی مرز در نظر گرفته شده که خوشبختانه طرف عراقی هماهنگی و همکاری لازم را در این زمینه به موقع انجام می دهد.

فرمانده مرزبانی کشور به کنترل دقیق مدارک قانونی و روادید زوار توسط مرزداران اشاره و تصریح کرد: با کنترل دقیق، از عبور کسانی که مدارک قانونی همراه نداشته باشند به جد ممانعت شده و به عقب مرز بازگردانده می شوند.

سردار رضایی خاطرنشان کرد: الحمدلله تاکنون تلفات و یا مشکل خاصی از سوی زائران در دو طرف مرز ها نداشتیم؛ مرزبانان شبانه روز در خدمت زائران اباعبد الله الحسین (ع) هستند و تا زمان پایان این راهپیمایی بزرگ و برگشت آنان در راستای برقراری امنیت تلاش می کنند.

در خاتمه رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد و علی اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت از تلاش های خستگی ناپذیر مرزبانان در خدمت رسانی به زائران اباعبد الله الحسین (ع) در بحث تامین امنیت و روان سازی و سهولت در تردد زائران در مرز مهران تقدیر و تشکر کردند.