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۲۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

گفتگوهای مستمر دیپلماتیک ایران و عراق برای سهولت در تردد زائران

گفتگوهای مستمر دیپلماتیک ایران و عراق برای سهولت در تردد زائران

فرمانده مرزبانی ناجا به اتفاق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت از گفتگوهای مستمر دیپلماتیک میدانی با طرف عراقی برای سهولت تردد زائران در مرزهای سه گانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی به اتفاق رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، پس از بازدید میدانی از پایانه مرزی مهران در حاشیه این دیدار، گفت: در حال حاضر وضعیت تردد زائران در گیت های خروج از ایران و پذیرش در عراق روان بوده و به سهولت در حال انجام است و مشکل خاصی از این بابت وجود ندارد.

وی افزود: طی گفتگوهای دیپلماتیک با همتایان عراقی به صورت میدانی و مستمر، تمهیدات لازم برای سهولت در روان سازی تردد زائران در آن سوی مرز در نظر گرفته شده که خوشبختانه طرف عراقی هماهنگی و همکاری لازم را در این زمینه به موقع انجام می دهد.

فرمانده مرزبانی کشور به کنترل دقیق مدارک قانونی و روادید زوار توسط مرزداران اشاره و تصریح کرد: با کنترل دقیق، از عبور کسانی که مدارک قانونی همراه نداشته باشند به جد ممانعت شده و به عقب مرز بازگردانده می شوند.

سردار رضایی خاطرنشان کرد: الحمدلله تاکنون تلفات و یا مشکل خاصی از سوی زائران در دو طرف مرز ها نداشتیم؛ مرزبانان شبانه روز در خدمت زائران اباعبد الله الحسین (ع) هستند و تا زمان پایان این راهپیمایی بزرگ و برگشت آنان در راستای برقراری امنیت تلاش می کنند.

در خاتمه رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد و علی اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت از تلاش های خستگی ناپذیر مرزبانان در خدمت رسانی به زائران اباعبد الله الحسین (ع) در بحث تامین امنیت و روان سازی و سهولت در تردد زائران در مرز مهران تقدیر و تشکر کردند.

کد مطلب 3826048

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