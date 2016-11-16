سه جایزه جشنواره «تامیل نادو» هند برای حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سینمایی حوزه هنری، عبدالحسن برزیده و مهتاب کرامتی برای فیلم «مزارشریف» و صبا مهدوی بازیگر کودک برای فیلم «سکوت رعنا» برگزیده جشنواره فیلم «تامیل نادو» هند شدند.

در مراسم پایانی چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم «تامیل نادو» هند فیلم سینمایی «مزارشریف» توانست ۲ جایزه بهترین کارگردانی برای عبدالحسن برزیده و بهترین بازیگر زن را برای مهتاب کرامتی از آن خود کند. همچنین فیلم سینمایی «سکوت رعنا» جایزه بهترین بازیگر کودک را برای نقش رعنا با هنرمندی صبا مهدوی به دست آورد.

فیلم سینمایی «مزارشریف» به کارگردانی حسن برزیده و «سکوت رعنا» به کارگردانی بهزاد رفیعی در بخش رقابتی این جشنواره به نمایش درآمدند.

«مزارشریف» که در سی و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین جلوه‌های ویژه و سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را دریافت کرد، پیشتر در چندین جشنواره بین‌المللی حضور داشت.

فیلم سینمایی «سکوت رعنا» پیش از این نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم از جشنواره بین‌المللی فیلم کودک شارجه و جایزه بهترین فیلم کودک را از جشنواره «کیندرکینو» کشور آلمان از آن خود کرد. همچنین این فیلم در نوزدهمین جشنواره کودک هند به نمایش درآمد.

جشنواره بین‌المللی فیلم «تامیل نادو» از ۱۹ الی ۲۱ آبان ماه در شهر چنای کشور هند برگزار شد.