مژده لواسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به یادداشت هایی که منتشر کرده است، گفت: من مجموعه نوشته هایم را به نشر نیستان داده ام که درباره موضوعات مختلفی در حوزه های مذهبی، شعر، پاییز نگاری و یا مطالبی که تقدیم شهدا شده اند، جمع آوری کرده ام و قرار است همزمان با نمایشگاه کتاب سال ۹۶ منتشر شود.

وی ادامه داد: تا امسال فکر می کردم چرا این آثار باید چاپ شوند اما خیلی از دوستان انگیزه دادند و مرا تشویق کردند تا در نهایت در نشر نیستان با لطف و همتی که سیدعلی شجاعی داشت این آثار منتشر می شوند.

لواسانی درباره اولین کتاب خود عنوان کرد: این نوشته ها از ۱۵ سالگی من آغاز شده است و تمام نوشته های پراکنده، شعرها و یادداشت ها را که حدود ۱۰۰ قطعه است، در بر می گیرد. البته این یادداشت ها تعداد زیادی را شامل می شدند اما با یک بازنگری ۱۰۰ قطعه از میان آنها انتخاب شد.

این مجری تلویزیون درباره انتشار اولین کتاب خود در نشر نیستان عنوان کرد: خیلی جالب است که من در نوشته های مذهبی خود عمیقا تحت تاثیر سیدمهدی شجاعی بوده ام و از کودکی کتاب های وی همچون «آفتاب در حجاب»، «کشتی پهلو گرفته» و... را می خواندم و همیشه دوست داشتم یک روز بنویسم. حتی برای چاپ به آقای سیدعلی شجاعی می گفتم مطالب مرا چک کنند چون ممکن است واژگان استاد شجاعی در ذهن من باشد و ناخودآگاه از آنها استفاده کرده باشم.

وی در پایان گفت: برای من یک حسن اتفاق است که اولین کتابم در نشر نیستان که نشر استاد شجاعی است و من سال ها با اشتیاق کتاب های مورد علاقه ام را از آنجا می خریدم، چاپ می شود.