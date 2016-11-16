کشتار عزاداران حسینی در نیجریه مایه ننگ و ذلت دنیاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی متن پیام این استاد برجسته حوزه به این شرح است:
قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: «وَ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن یُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ»
در ایامی که دنیا مبهوت و متحیر از ابراز احساسات میلیونها انسان پاکسرشت و آزادیخواه به مناسبت بزرگترین حماسه تاریخ، اربعین سید الاحرار و امام آزادگان حضرت امام حسین(ع) است، در کشور نیجریه شاهد جنایات بسیار وحشتناکی هستیم که توسط نظامیان آن کشور، صدها نفر از مردم بیگناه را که فقط برای عرض ادب و تسلیت به پیامبر عالیقدر حضرت محمد بن عبدالله(ص) و اهل بیت مظلومش(ع) اقامه عزاداری و تعظیم شعائر میکردند و یاد و خاطره مظلومان کربلا را در دلهای مردم دنیا زنده میکردند به راحتی به خاک و خون کشیده و تعداد زیادی را به شهادت رساندند.
اگر چه شهادت برای این انسانهای مظلوم و بیگناه، فوز و سعادت است، اما برای دنیایی که وجدان انسانیت آن در خواب است، مایه ننگ، عار و ذلت است؛ جوامع بینالمللی به اصطلاح دفاع از حقوق بشر و نیز سازمان کنفرانس اسلامی و دولتهای اسلامی در مقابل این جنایت سکوت اختیار کرده و بلکه بعضی از آنان، این جنایات را تأیید میکنند. آیا این انسانهای مظلوم و بیدفاع، جرمی و گناهی داشتهاند که باید فریاد «لبیک یا حسین» آنها را با گلوله جواب داد!؟
اینجانب از دولت جمهوری اسلامی و از مراکز علمی و دینی جهان اسلام میخواهم با محکوم کردن این فاجعه دلخراش با تدبیر جلوی این حوادث ناگوار را گرفته و با هر وسیلهای که میتوانند ندای مظلومیت آنان را به گوش جهانیان برسانند؛ دنیا بداند که نام و یاد سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و هدف مقدس آن حضرت، همیشه زنده و پایدار است و دشمنان و کژاندیشان نمیتوانند این حماسه بزرگ جهانی را به فراموشی بسپارند؛ «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. صدق اللّه العلیّ العظیم»
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