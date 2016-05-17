«فهرست مقدس» به روز انیمیشن جشنواره کن دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آیات مدیا اعلام کرد فیلم انیمیشن «فهرست مقدس» به کارگردانی محمد همدانی با نام «بازگشت» (The Return) به عنوان نماینده ایران در روز انیمیشن (Animation Day) جشنواره کن حضور پیدا خواهد کرد.

روز انیمیشن رویدادی است که به معرفی فیلم های انیمیشن برتر دنیا در جشنواره کن می‌پردازد. بر اساس قوانین کن تنها فیلم‌هایی در این رویداد مشارکت داده می‌شوند که به بخش مسابقه جشنواره کن راه یافته باشند اما در مورد دو فیلم «فهرست مقدس» و «بلال» امسال این جشنواره استثنا قائل شده و با تکیه بر کیفیت بالای ساخت این دو اثر آنها را به روز انیمیشن دعوت کرده است.

روز انيميشن، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت (هجدهم می) در حالی برگزار می‌شود كه اكران «فهرست مقدس» در بازار فیلم در روز گذشته تحسين بينندگان آن را برانگيخت. این انیمیشن از محصولات سازمان هنری و رسانه‌ای اوج است.